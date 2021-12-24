Обзор realme Book: Ход новичка

Весной 2022 года китайской компании realme исполнится всего четыре года, но за это время она успела закрепиться на рынке смартфонов, отвоевав значительную долю рынка у более именитых игроков.

Но для того, чтобы стать по-настоящему большим брендом, любой компании надо производить не только смартфоны и различные аксессуары вроде наушников и часов, но еще планшеты и ноутбуки. И если планшет китайского бренда пока еще не добрался до прилавок российских магазинов, то realme Book можно приобрести за 59 990 рублей. Стоит ли он своих денег? Давайте разбираться.

Ноутбук поставляется в компактной картонной коробке, на которой нарисован сам лэптоп в раскрытом состоянии, а по бокам указано название модели. Сзади перечислены подробные характеристики. В саму коробку, кроме ноутбука, входят провод USB-C - USB-C и блок питания на 65 Вт, а также стандартный комплект бумажек.

Realme Book - компактный 14-дюймовый лэптоп, он весит 1,4 кг, сделан из алюминия и пластика. Слева находятся два порта USB-C. Ближний к краю разъем - Thunderbolt 4, который внешне выглядит как USB-С, но позволяет выводить изображение на монитор. Второй разъем - это обычный USB-С для передачи данных. Заряжать устройство можно с помощью обоих разъемов. На правой грани обычный USB стандарта 3.1 и 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников. К сожалению, нет кард-ридера и порта HDMI, так что если нужно переносить фотографии с карты памяти фотоаппарата, то придется покупать переходник. Крышка лэптопа раскрывается почти до конца, а именно на 180 градусов. Внешне ноутбук выглядит очень стильно, никаких претензий к дизайну нет.

Производительность ноутбука на высоте. В realme не пожадничали и установили весьма шустрый Intel Core i5-1135G7 поколения Tiger Lake. На ноутбуке можно и в игры поиграть, и поработать. Если вы фанат футбольных симуляторов, то FIFA 22 пойдет средних настройках графики при разрешении FULL HD (1920 х 1080) и на высоких в HD-разрешении. Более того, в том же самом HD-разрешении можно запустить "Ведьмак 3: Дикая Охота" и GTA V. Впрочем, realme Book все же предназначен не для игр, а для офисных задач. С ними ноутбук справляется очень уверенно. Оперативной памяти 8 Гб, добавить еще один слот, чтобы довести ее количество до 16 нельзя. А вот заменить SSD-накопитель и вместо 512 Гб поставить условный 1 ТБ или даже 2 ТБ можно, но среднестатистический пользователь вряд ли будет этим заниматься.

Разрешение 14,2-дюймового дисплея - 2160 на 1440 пикселей, яркость экрана - 400 нит. К цветопередаче нет никаких претензий. Рамки экрана слева и справа тонкие, снизу и сверху чуть побольше. Частота обновления экрана - 60 Гц.

Автономность у ноутбука хорошая. Он способен проработать 11 часов в режиме воспроизведения видео в FULL HD и около 8,5 часов при веб-серфинге, конференциях в Zoom, работе с презентациями и текстовыми документами. Поддерживается и быстрая зарядка: комплектный блок питания на 65 Вт полностью зарядит лэптоп за 1 час 15 минут, а 30 минут можно зарядить его до 50%.

У клавиатуры приятный ход клавиш, есть подсветка. Она поддерживает три разных режима яркости - небольшой, средний и самый яркий. Подсветка не рябит в глазах, если смотреть на клавиатуру, откинувшись в кресло, как это происходит у некоторых других китайских компаний в моделях с ценником значительно дороже, чем 60 тысяч. Тачпад тоже сделан качественно - ничего не люфтит и не скрипит.

В качестве операционной системы на ноутбуке установлена Windows 10 Home, которая в пару кликов обновляется до 11-й версии. Ноутбук поставляется с уже установленной версией Microsoft Office для Дома и Офиса 2019, поэтому покупать лицензию на условный Microsoft 365 для работы с документами не придется. Присутствует функция Connect, когда "по воздуху" можно передать файлы с телефона на компьютер и обратно. Кроме того, можно открывать приложения со смартфона прямо на лэптопе, а также просматривать входящие уведомления на экране ноутбука. Разумеется, работает все "магия" только при наличии у вас смартфона realme, но придираться к этому очень глупо. Аналогичным образом сейчас работает сопряжение у Apple, Honor, Huawei и других производителей.

Этот обзор был не полным без упоминания конкурентов. Все модели с похожими характеристиками либо стоят дороже, либо при одинаковой цене обладают недостатком, отталкивающим от их покупки.

Например, "братом-близнецом" realme является Huawei MateBook 14. Эти ноутбуки идентичны как по процессору, так и по многим другим параметрам. Huawei превосходит realme в объеме оперативной памяти (16 Гб против 8 Гб), но ценник этой модели "улетает" за пределы 80 тыc. рублей.

Другой пример - Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6. Эта машинка также "бьет" realme количеством оперативной памяти (16 Гб против 8 Гб), но, во-первых, она стоит чуть дороже 65 тыс. рублей, а во-вторых, у нее нет операционной системы Windows. При покупке пользователю придется купить ключ для операционной системы самостоятельно, а Windows 10 Home сейчас стоит в районе 11 тыс. рублей.

Realme удалось найти свою нишу на рынке лэптопов. Получится ли ее занять, пока вопрос. Но компания движется в правильном направлении. При некоторых недостатках, таких как отсутствие HDMI, кард-ридера, недостаточного объема оперативной памяти, компания компенсирует их другими решениями, которые сделаны на уровне конкурентов или выше, но стоят при этом значительно дешевле.