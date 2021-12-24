От провала до триумфа: как выполнялся приказ Сталина об устранении Троцкого

Операция "Утка" по физическому устранению Троцкого длилась более двух лет. Организатором и исполнителем на месте был назначен Том - Наум Эйтингон.

Генерал Эйтингон не только задумывал рискованные операции, но и всегда был их непосредственным участником. Рамон Меркадер ни словом не выдал причастность советской разведки к уничтожению Троцкого. Фото: wikipedia.org

Из досье

Эйтингон Наум Исаакович (1899-1981) - генерал-майор разведки, участник Гражданской войны в Испании. Один из организаторов партизанского движения в Великую Отечественную. Руководил сбором данных по созданию советского атомного оружия. В 1953 году арестован и приговорен к 12 годам тюрьмы, откуда вышел в 1964-м. Реабилитирован. Похоронен на Троекуровском кладбище - последнем пристанище многих разведчиков.

Приказ Сталина был понятен. Уничтожить Троцкого любыми средствами. Они и были перечислены в приказе разведки от 9 июля 1939 года. "Отравление пищи, воды, взрыв в доме, взрыв автомашины при помощи тола, прямой удар - удушение, кинжал, удар по голове, выстрел. Возможно, вооруженное нападение группы". Пахло войной, и Иосиф Виссарионович был уверен, что Лев Давидович, невзирая на свое происхождение, снюхался с фашистами и, сидя за границей, собирает в СССР "пятую колонну", готовую выступить на стороне немцев. После войны нашлись и документы, это подтверждающие.

Провести "акцию", так с необычной для себя деликатностью называл Сталин ликвидацию Троцкого, или Старика, как именовали его работники ИНО, было поручено испытанному чекисту Павлу Судоплатову. А первым разработчиком операции, ее оперативным исполнителем и непосредственным руководителем стал чекист с 1920 года Наум Эйтингон. Он и придумал кодовое название операции. "Утка" - распространение ложной информации. Этим и занимался Троцкий, сидя в хорошо укрепленном доме в предместье Мехико.

Руководить людьми на месте было поручено Эйтингону. План операции "Утка" существовал лишь в одном-единственном экземпляре.

Без дара предвидения классному разведчику не обойтись. И Эйтингон предусмотрительно предложил два плана операции "Утка". Это сейчас мы говорим о плане "А" и плане "Б", как о чем-то само собой разумеющемся. В довоенные годы это было в новинку.

Героев того безжалостного времени нельзя судить по сегодняшним меркам

Как и настаивал Эйтингон, участники двух групп не знали друг друга. В случае неудачи одних другие стараниями Тома были гарантированы от провала. Первую группу "Конь" возглавлял уже тогда знаменитый мексиканский художник-коммунист Хосе Давид Альфаро Сикейрос.

Рейхсминистр Рудольф Гесс обещал Троцкому высокий пост в оккупированном СССР. Фото: GettyImages

Вторая группа получила трогательное название "Мать". У испанской аристократки Каридад Меркадер, метавшейся между пристрастиями к коммунизму и анархизму, было четверо сыновей. Один из них, Рамон, как и мать, воевал в Испании. Старший погиб там же, младший после падения Республики жил в интернате для испанских детей в Москве, а дочь обосновалась в Париже. Сама Каридад, тяжело раненная во время Гражданской, люто ненавидела Франко. Ее вместе с сыном Рамоном и завербовал в Испании Эйтингон. Эта связка казалась надежной. О Рамоне Меркадере до сих пор пишут как о любителе-новичке, зарубившем Старика ледорубом в отсутствие других подручных средств. Ничего подобного. Меркадер в Испании не просто участвовал в боевых действиях. Ножом и ледорубом он бесшумно "снимал" часовых-франкистов, охранявших штабы, мосты, склады. В 24 года дослужился до майора. А еще Рамон был по сегодняшнему определению разведки "Ромео", то есть соблазнителем женщин. Так что недооценивать Меркадера ни в коем случае нельзя.

Как, впрочем, и Давида Сикейроса, которого изображают неумехой, неуклюже полезшим на Старика. Лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" 1967 года лет за тридцать до этого два года героически воевал в Испании, закончив войну полковником. Он был готов выполнить любой приказ Сталина, а значит, и Тома. И получил его в мае 1940-го.

19 лет 8 месяцев и 14 дней отсидел в мексиканской тюрьме Рамон Меркадер, выйдя на свободу 6 мая 1960 года

Ночью 24 мая 1940 г. группа Сикейроса ворвалась в дом, произвела больше двух сотен выстрелов, изрешетив спальню Троцкого. Но Старика и его жену спасло чудо. Они забрались под кровать, не получив ни единой царапины. А Сикейрос и человек девять из его группы были арестованы. На них вывел найденный полицией человек, покупавший для группы военную форму. Группа "Конь" прекратила существование. Но благодаря предусмотрительности Тома группа "Мать" осталась выведенной из-под удара.

Эйтингон непосредственно в нападении не участвовал. Возможно, одна из причин провала была и в этом. О том, насколько болезненно переживал он неудачу, свидетельствуют строки из радиограммы, отправленной кружным путем из Мексики в Центр. "Принимаю целиком на себя вину за этот кошмарный провал. Готов по вашему первому требованию выехать для получения положенного за такой провал наказания". Вместо наказания Эйтингон вскоре получил телеграмму: продолжить акцию альтернативными средствами.

И тогда в дело вступил Рамон Меркадер. Для начала он, как и планировалось Томом, познакомился с близкой семейству Троцкого Сильвией Агелофф (ее фамилия пишется по-разному). Сильвия помогала Льву Давидовичу в Мехико как секретарь и переводчица. Она как раз отдыхала в Париже, что добавило "случайной" встрече определенной романтичности. Агелофф ничего не оставалось, как отправиться с возлюбленным в Мексику. Жениха представили Троцкому.

К его визитам, по подсчетам дотошной, но обведенной вокруг пальца охраны, их было не меньше дюжины, привыкли. Он разыграл перед Стариком не только роль влюбленного в его секретаршу, но и мятущегося революционера. И попросил Троцкого прочитать свою статью на животрепещущую тему. Демон согласился.

Меркадер был готов и хотел лично уничтожить Троцкого, даже ценой собственной жизни. Вместе с Томом придумали легенду: он убивает Старика, якобы возражавшего против вступления секретарши в брак. Орудие возмездия - ледоруб. Его Рамон уже применял в Испании.

Вечером 20 августа 1940 года Меркадер положил статью на стол Троцкого. Сюда же он небрежно бросил плащ, в кармане которого уместился ледоруб, Рамон легко выхватил его, когда Демон склонился над статьей. Один удар... Рамон Меркадер, не сказавший на суде ни слова о Томе и советской разведке, отсидел 19 лет 8 месяцев и 14 дней в мексиканской тюрьме, выйдя на свободу 6 мая 1960 года. Ни слова!

Награды отыскали героев за две недели до начала войны. Каридад и Эйтингону были вручены ордена Ленина.

До чего безжалостным было то время стоического выживания. Его героев нельзя судить по сегодняшним меркам.

В начале 1970-х в ресторан Дома журналистов часто заходил хорошо одетый человек с неизменным загаром на лице. На лацкане темного пиджака поблескивала Звезда Героя. Журналисты перешептывались: Меркадер, тот самый, что хлопнул Троцкого. Звездочка была присвоена закрытым указом от 31 мая 1960 года, носить ее запрещалось. Но Рамону Меркадеру, отсидевшему двадцатку, было глубоко плевать на все указы и приказы.