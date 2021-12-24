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Текст:   Дмитрий Гончарук 
14:02 24.12.2021

Закон о согласии собственников жилья на наружную рекламу доработают

Совет Федерации на заседании 24 декабря отклонил закон, который призван защитить интересы собственников жилья от нарушений, связанных с размещением рекламных конструкций на фасадах многоквартирных домов. Документ будет дорабатывать согласительная комиссия из сенаторов и депутатов Госдумы.
Фото: Артем Житенев/РИА Новости Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Нарушение требований, предъявляемых к договору об установке рекламной конструкции на объекте недвижимого имущества, должно стать основанием для отказа и аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции.

Фото: istock
Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

"Федеральный закон предлагается отклонить, поскольку в нем не решен вопрос о действии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных органами местного самоуправления до дня вступления в силу федерального закона. В связи с этим могут быть аннулированы разрешения, выданные без учета требований части 5 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" и, следовательно, ранее заключенные договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций", - сообщил член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин.

Сейчас сроки, на которые могут заключаться такие договоры, регионы устанавливают в пределах от 5 до 10 лет. На практике это приводит к тому, что органы государственной власти субъектов вынуждены в судебном порядке расторгать договор с рекламодателями, реклама которых размещена таким образом, что приносит неудобства и нарушает права и интересы граждан и юридических лиц, объяснил сенатор.

"Представляется целесообразным при доработке законопроекта предусмотреть уменьшение установленных законом сроков заключения договоров или оставить его определение на усмотрение субъектов Российской Федерации", - подчеркнул Пронюшкин.

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