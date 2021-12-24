Песков: Перемещать войска на своей территории - суверенное прав РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил на собственной территории на фоне недружественных действий НАТО.

"И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше совершенное право", - отметил он, комментируя журналистам утверждения американского Белого дома о продолжении наращивания российской группировки войск на границе с Украиной и призыв к деэскалации ситуации.

Песков указал на то, что НАТО, США и различные европейские страны проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от российской границы, "осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей".

"Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - пояснил пресс-секретарь президента.