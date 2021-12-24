Песков рассказал о работе штаба по "омикрону"

Правительственный штаб учитывает особенности штамма коронавируса "омикрон" и дополнительные импульсы из Кремля не нужны. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня, 24 декабря, президент поздравит правительство с наступающими праздниками и даст оценку его работе. На вопрос о том, будет ли Владимир Путин обсуждать тему распространения коронавируса и корректировок в связи с "омикроном", Песков подчеркнул: "Работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Нет необходимости в дополнительных импульсах, это все учитывают".

"Сегодня это не главная тема, - пояснил пресс-секретарь президента. - Сегодня главное - поздравление, все-таки кабинет очень напряженно работал, год был очень тяжелый". Он напомнил, что накануне на ежегодной пресс-конференции Путин уже дал оценку правительству. Сегодня же ожидается поздравление и основные ориентиры на следующий год.