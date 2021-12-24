Песков рассказал про впечатления Путина от ежегодной пресс-конференции

Президент удовлетворен большой пресс-конференцией, которая прошла вчера, 23 декабря. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом Владимир Путин весьма удовлетворен общением", - сказал Песков.

"Общение было действительно достаточно содержательным с точки зрения затронутых тем и дало возможность президенту озвучить свою позицию по очень многим вопросам", - пояснил пресс-секретарь главы государства. Напомним, беседа с журналистами длилась почти четыре часа.