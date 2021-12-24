Почему не всегда оплатить детсад можно маткапиталом

Разрешить оплачивать средствами маткапитала услуги частных детсадов, зарегистрированных на индивидуальных предпринимателей (ИП), и прописать это в законе об использовании маткапитала, предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. С письмом об этом он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ на рассмотрении, подтвердили в аппарате вице-премьера.

По закону расплатиться сертификатом за образование ребенка сегодня можно в любой организации, у которой есть лицензия на оказание образовательных услуг. Но ИП не организация. Поэтому даже при наличии такой лицензии оплатить их услуги из средств маткапитала семья не сможет. Сколько должна работать женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком Но закон об образовании приравнивает ИП, которые предоставляют образовательные услуги, к образовательным организациям, говорит Титов. Многие родители успешно оспаривали в судах отказы территориальных органов Пенсионного фонда в использовании средств маткапитала. Число судебных тяжб увеличивается.