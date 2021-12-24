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24.12.2021 16:45
Рубрика: В мире

Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации

Текст: Дмитрий Кулемякин

По меньшей мере 169 морских пехотинцев были уволены со службы, поскольку отказались пройти курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание Newsweek.

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Отмечается, что за последнюю неделю были уволены 66 человек. При этом около 8 тыс. военнослужащих могут быть освобождены от службы за отказ от прохождения вакцинации.

Ранее американские власти обязали военнослужащих пройти вакцинацию до 28 ноября. Они могли отказаться от этой процедуры, если она противоречит их религиозным соображениям или у них имеются медицинские противопоказания.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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