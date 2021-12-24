Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки

Инициатива была внесена в ГД в понедельник. Поправки в Уголовный кодекс предполагают, что пытки, организованные представителями власти, будут наказываться лишением свободы до 12 лет.

Также вводится понятие "запугивание". Один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, пояснил, что в законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Как уже сообщала "РГ", правительство поддержало инициативу.