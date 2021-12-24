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24.12.2021 09:45
Рубрика: Общество

Правозащитники обозначили паллиативную помощь детям как вопрос качества жизни

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Болевые точки оказания детям паллиативной помощи выявил II этап мониторинга оказания этой помощи, проведенный Центром социологии детства.
Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова: "Паллиативная помощь - это вопрос не только доступа и оказания медицинской помощи, это вопрос качества жизни". Фото: instagram.com / marialvovabelova Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова: "Паллиативная помощь - это вопрос не только доступа и оказания медицинской помощи, это вопрос качества жизни". Фото: instagram.com / marialvovabelova
Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова: "Паллиативная помощь - это вопрос не только доступа и оказания медицинской помощи, это вопрос качества жизни". Фото: instagram.com / marialvovabelova

Среди главных проблем - неравномерное развитие паллиативной помощи в регионах, дефицит кадров - особенно врачей и педагогов - и их выгорание из-за чрезмерных нагрузок, доступ к учебе больных детей часто носит формальный характер, не везде отлажен механизм их попадания в реестр оказания паллиативной помощи, отсутствует или находится в зачаточном состоянии доступная городская среда. Даже в Москве и Санкт-Петербурге, где, по данным мониторинга, создается доступная среда для людей с инвалидностью, родители детей - участники опроса говорили о том, что не хватает или нет пандусов даже в медцентрах и школах, а жилые дома и вовсе не приспособлены для жизни особенных детей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Обозначенный круг проблем говорит о том, что паллиативная помощь - это не только вопрос доступа и оказания медицинской помощи, это вопрос качества жизни, - говорит детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. - И чтобы его повысить, нам надо системно менять и наращивать оказание паллиативной помощи.

С Львовой-Беловой согласилась сенатор СФ Инна Святенко, заметив, что обществу надо пересматривать стереотипы отношения к инвалидам не как к "больным", а как к гражданам, способным учиться и трудиться. Святенко особо выделила идею создания единого федерального реестра оказания паллиативной помощи, увеличения финансирования этой помощи, отладки механизма прозрачности доступа больных детей к дорогостоящим медпрепаратам и услугам, а также совершенствования законодательства. Она поддержала идею детского омбудсмена о введении законодательной нормы, которая позволит бесплатно находиться в больницах с нездоровыми детьми одного из родителей не до 4-летнего возраста ребенка, как сейчас, а до 18 лет.

- Отдельная проблема оказания помощи молодым людям, достигшим совершеннолетия, когда как взрослым им перестают оказывать медицинскую и образовательную поддержку или сопровождение, - говорит глава фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко. - Частично пилотный вариант решения этой проблемы - скорое открытие в Санкт-Петербурге первого в стране хосписа для молодых людей после 18 лет.

Надо пересматривать стереотипы отношения к инвалидам

Правда, Ткаченко заметил, что чтобы попасть туда, как и в другие подобные центры, нужно согласование усилий и выстраивание модели координации разных учреждений - министерств, ведомств, медцентров, педагогов и НКО. Генератором единения таких усилий и общественным контролером, считает детский омбудсмен Мария Львова-Белова, могут и должны стать уполномоченные по правам ребенка на местах. "Я своей задачей вижу наполнение этой обязанности законодательным правом, механизмом контроля и смыслом работы, - заметила она. - И мы работаем над этим". Также Львова-Белова подчеркнула, что "идет перенастройка" мышления систем ЖКХ и бизнеса. Задача - чтобы семьи с детьми с инвалидностью имели доступ к жилью на первых и нижних этажах, а также легальное право перепланировки жилья под нужды особенных детей.

Общество Семья и дети Общество Здоровье

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