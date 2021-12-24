Премьера в "Киноклубе": От чего и куда бежал Лев Толстой

В Киноклубе очередная премьера. Она будет интересна всем, кто бредит русской литературой, кого волнует все, что связано с судьбой ее корифеев.

Это документальная картина Галины Евтушенко "Полустанок".

Этот фильм переведен на десять языков и показан во многих странах - в русской культуре мало имен, столь известных в мире, как имя Льва Толстого.

Проследим жизнь великого писателя от раннего детства до рокового полустанка, где он завершил свой путь. Подумаем о его взаимоотношениях с семьей, обществом, с окружающей действительностью.

Авторы картины режиссер Галина Евтушенко и ее коллега Александр Басов, выступивший здесь сценаристом, исследуют феномен образа русского гения и пророка, в течение многих лет создаваемого его последователями-толстовцами во главе с Владимиром Чертковым. Образа, заложником которого стал писатель.

Фильм передает лихорадочное беспокойство, предощущение катастрофы, то чувство фатального неблагополучия в доме Толстых, которое проявляется через вот это чисто русское неуемное поклонение гению.

И вот в ноябре 1910 года Толстой уходит из Ясной Поляны и заканчивает свои дни 7 ноября (по старому стилю) на захолустном полустанке Астапово. Ему было 82 года.

Портал "Кинопоиск" рекомендует картину так:

"Отыскать неизвестное в известном" - по этому принципу идут авторы фильма, стараясь бережно передать атмосферу, царившую в Ясной Поляне накануне ухода Льва Николаевича Толстого из дома. Фильм состоит из трех частей "Перелом", "Уход" и "Эпилог", где в основном идет речь о последнем периоде жизни Льва Толстого, связанным с его решением покинуть дом и семью. "От чего и куда бежал гениальный мастер, завоевавший мировое признание?" - так коротко можно сформулировать проблему, которая, по словам режиссера, более всего волновала создателей картины".

Фото: предоставлено автором фильма

"Взглядом, молчанием, укором…"

Посмотрев картину, видный критик, прозаик, литературовед, член жюри литературной премии "Ясная Поляна" Валентин Курбатов прислал режиссеру письмо, которое с разрешения Галины Евтушенко мы публикуем.

Вот, наконец, я посмотрел "Полустанок". И какое же это было счастье!

Принимался с тревогой - все мы, кто приближается к этой теме,

начинаем побаиваться друг друга: как понимает другой, не слишком ли

далеко? А я только мучительно жалел, что не видел картины до своего "слова" в Астапове…

Удивительная бережность и точность, любящая осмотрительность там, где

обыкновенно всякий решает со своей колокольни, с которой все конфликты

ребячливо малы - р-раз и нет никакой проблемы!

И как хорошо работают несчетные фотографии Льва Николаича, над

которыми весело смеялся Розанов! Как они "оркеструют" картину! И как

скоро Лев Николаич входит в её диалог взглядом, молчанием, укором

- совершенное действующее лицо!

Может, погляжу в другой раз, так и найду, на что поворчать, а пока

только восторг и благодарность. Ах, если бы хоть в день кончины её

показали по всем каналам - насколько умнее мы стали бы понимать Льва

Николаича и Софью Андреевну. Да и самих себя. Да и матушку-родину.

Поздравляю и благодарю судьбу, что попался Вам "на дороге" - как я был

бы беден, не зная этой Вашей работы.

Сердечно Ваш В.Курбатов

Важно

Как и все предыдущие выпуски Киноклуба, фильм "Полустанок" остается в свободном доступе сегодня и ежедневно.