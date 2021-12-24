Премьера в "Киноклубе": От чего и куда бежал Лев Толстой

Это документальная картина Галины Евтушенко "Полустанок".
Этот фильм переведен на десять языков и показан во многих странах - в русской культуре мало имен, столь известных в мире, как имя Льва Толстого.
Проследим жизнь великого писателя от раннего детства до рокового полустанка, где он завершил свой путь. Подумаем о его взаимоотношениях с семьей, обществом, с окружающей действительностью.
Авторы картины режиссер Галина Евтушенко и ее коллега Александр Басов, выступивший здесь сценаристом, исследуют феномен образа русского гения и пророка, в течение многих лет создаваемого его последователями-толстовцами во главе с Владимиром Чертковым. Образа, заложником которого стал писатель.
Фильм передает лихорадочное беспокойство, предощущение катастрофы, то чувство фатального неблагополучия в доме Толстых, которое проявляется через вот это чисто русское неуемное поклонение гению.
И вот в ноябре 1910 года Толстой уходит из Ясной Поляны и заканчивает свои дни 7 ноября (по старому стилю) на захолустном полустанке Астапово. Ему было 82 года.
Портал "Кинопоиск" рекомендует картину так:
"Отыскать неизвестное в известном" - по этому принципу идут авторы фильма, стараясь бережно передать атмосферу, царившую в Ясной Поляне накануне ухода Льва Николаевича Толстого из дома. Фильм состоит из трех частей "Перелом", "Уход" и "Эпилог", где в основном идет речь о последнем периоде жизни Льва Толстого, связанным с его решением покинуть дом и семью. "От чего и куда бежал гениальный мастер, завоевавший мировое признание?" - так коротко можно сформулировать проблему, которая, по словам режиссера, более всего волновала создателей картины".
"Взглядом, молчанием, укором…"
Посмотрев картину, видный критик, прозаик, литературовед, член жюри литературной премии "Ясная Поляна" Валентин Курбатов прислал режиссеру письмо, которое с разрешения Галины Евтушенко мы публикуем.
Вот, наконец, я посмотрел "Полустанок". И какое же это было счастье!
Принимался с тревогой - все мы, кто приближается к этой теме,
начинаем побаиваться друг друга: как понимает другой, не слишком ли
далеко? А я только мучительно жалел, что не видел картины до своего "слова" в Астапове…
Удивительная бережность и точность, любящая осмотрительность там, где
обыкновенно всякий решает со своей колокольни, с которой все конфликты
ребячливо малы - р-раз и нет никакой проблемы!
И как хорошо работают несчетные фотографии Льва Николаича, над
которыми весело смеялся Розанов! Как они "оркеструют" картину! И как
скоро Лев Николаич входит в её диалог взглядом, молчанием, укором
- совершенное действующее лицо!
Может, погляжу в другой раз, так и найду, на что поворчать, а пока
только восторг и благодарность. Ах, если бы хоть в день кончины её
показали по всем каналам - насколько умнее мы стали бы понимать Льва
Николаича и Софью Андреевну. Да и самих себя. Да и матушку-родину.
Поздравляю и благодарю судьбу, что попался Вам "на дороге" - как я был
бы беден, не зная этой Вашей работы.
Сердечно Ваш В.Курбатов
Важно
Как и все предыдущие выпуски Киноклуба, фильм "Полустанок" остается в свободном доступе сегодня и ежедневно.