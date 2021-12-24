Препарат для лечения СМА включили в перечень важнейших лекарств

На следующий год перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов расширен до 808 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. "Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - подчеркнул глава правительства.

В список добавлен препарат "Рисдиплам". Он необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией. "Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной", - заявил Мишустин.