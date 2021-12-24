Новости

В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
Кабмин в 2022 году выделит 5 млрд рублей на модернизацию пунктов "Почты России" 15:59
Путин поручил кабмину помочь молодым ученым с жильем 15:59
Кабмин выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку дальневосточных регионов 15:59
Внесены изменения в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов 15:50
Члены банды грабителей сотовых салонов получили до 14 лет колонии 15:45
Путин объявил о продолжении программы мегагрантов 15:41
Путин назвал обязательное условие развития России 15:41
Путин: Реализация нацпроектов должна дать весомые и очевидные результаты 15:39
Препарат для лечения СМА включили в перечень важнейших лекарств 15:37
Цена на газ в Европе в пятницу упала на 25% 15:31
Google: Компания определится с обжалованием штрафа в 7,2 млрд рублей позднее 15:29
Президент призвал кабмин учесть жалобы региональных журналистов 15:28
Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало 15:25
Путин: Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний 15:24
Самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги 15:23
В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения ответственности шахтеров 15:21
Российской фигуристке после проката понадобилась помощь врачей 15:20
В Госдуме оценили штраф для Google в 7,2 млрд рублей 15:20
Путин: Экономика восстановилась после спада и вернулась на траекторию роста 15:18
Путин попросил кабмин держать вопросы здравоохранения на особом контроле 15:13
Путин отметил четкую сплоченную работу правительства 15:09
Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране 14:59
В МИД РФ считают маловероятными ответные меры США по линии ВТО 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 15:37
Рубрика: Власть

Препарат для лечения СМА включили в перечень важнейших лекарств

Текст: Владимир Кузьмин

На следующий год перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов расширен до 808 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: iStock
Пациентам со спинальной мышечной атрофией необходимы все спасительные лекарства

В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. "Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - подчеркнул глава правительства.

В список добавлен препарат "Рисдиплам". Он необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией. "Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной", - заявил Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Правительство

Главное сегодня

Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими