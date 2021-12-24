Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с инфицированным человеком. Об этом накануне сообщила пресс-служба главы государства.

"У президента легкие симптомы, он чувствует себя хорошо", - цитирует ТАСС заявление. Отмечается, что Джуканович сейчас находится на самоизоляции и "в таком режиме будет исполнять свои обязанности". Известно, что президент вместе с супругой вакцинировался 20 августа этого года.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших от COVID-19, является одной из неблагополучных стран региона. Всего с начала пандемии в республике, население которой составляет 628 тысяч человек, подтверждено свыше 161 тысячи случаев инфицирования, скончались 2 385 человек.