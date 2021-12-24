Президент призвал кабмин учесть жалобы региональных журналистов

Актуальные для тех или иных регионов страны вопросы, которые поднимали журналисты местных СМИ накануне на ежегодной пресс-конференции президента, проработает кабмин. Такое указание дал Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством.

"Прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции. Имеются в виду региональные вопросы и проблемы", - сказал премьер-министру президент и перечислил: авария на ТЭЦ в Улан-Удэ, ситуация с энергетикой и водоснабжением в Дагестане, запуск поездов по дополнительным направлениям из Йошкар-Олы.

"Пусть Минтранс поможет РЖД. Они с понедельника уже готовы начать продажи билетов на те направления, о которых попросила корреспондент из Йошкар-Олы", - попросил Путин. "Принято", - ответил Мишустин.