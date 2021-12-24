Президент России очно провел большую пресс-конференцию

Он, в частности, говорил...
Об экономике: к шоку ковида были готовы лучше других
Первый вопрос прозвучал от информационного агентства Интерфакс - о пандемии и оценке работы правительства в этот непростой период. "Борьба с коронавирусом продолжается", - констатировал Путин. Российская экономика, столкнувшись с вызовами, "все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира".
- Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем у многих других. И мы восстановились гораздо быстрее, - рассказал президент. - Рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%.
Правда, инфляция ожидается на уровне 8% - гораздо выше прогноза. При этом на 3,5% идет рост реальных доходов населения. Безработица ниже допандемийного уровня - 4,3%, и это очень хороший показатель работы экономики в целом, считает Путин.
Урожай зерновых чуть меньше, чем в прошлом году, но все равно очень хороший - позволит не только обеспечить себя, но и сохранит большой экспортный потенциал.
Внешний госдолг чуть сократился, у него минимальное значение в мире - 4%. Подросли и международные резервы, и ФНБ. "Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике", - оценил президент. В целом работа правительства и Центробанка заслуживает удовлетворительной оценки, результаты положительные, отметил Путин.
О демографии: сбережение народа - один из драйверов роста
Продолжительность жизни из-за COVID-19 снизилась (было 71,5 года в прошлом году, стало 70,1), а смертность повысилась, констатировал президент. По его словам, одной из сложнейших проблем России остается демографическая. "146 миллионов человек для такой огромной территории совершенно недостаточно", - заметил он. Увеличивать численность населения важно с точки зрения и геополитики, и экономики ("у нас рабочих рук не хватает"). Сейчас в стране 81 с небольшим миллион человек работоспособного возраста, и эту цифру нужно серьезно увеличить. "Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", - сказал Путин.
Он назвал еще два драйвера роста. Так, необходимо развивать инфраструктуру. "Мы принимаем очень серьезные усилия в этом направлении. 500 миллиардов идет из бюджета на это напрямую", - сказал Путин. Третий драйвер роста экономики - повышение производительности труда. Это направление включает целый набор программ - от образования и цифровизации до здравоохранения. "Мы знаем, что делать, ресурсы есть, важно только грамотно организовать работу и добиться максимальной отдачи", - подчеркнул Путин.
О вакцинации: начнешь давить - станут искать пути обхода
Коллективный иммунитет в России сейчас 59,4%, сообщил президент. Имеются в виду и переболевшие, и привитые. "Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%", - заявил он. И добавил: есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года. При этом в ряде стран уже стремятся к показателю иммунитета в 90-95%.
Президента спросили о наказании за отказ от прививки. "Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Думаю, что нет, - заявил Путин. - Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить - у нас народ изобретательный, - сразу появятся способы обойти это стремление надавить".
По его словам, нужно идти другим путем - с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость привиться. "На койках в палатах реанимации и больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше по сравнению с теми, кто не вакцинировался, - сказал Путин. - Это объективные цифры, нужно просто доводить их до людей".
"Надо ли усиливать ответственность? Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, и чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - подчеркнул президент. Например, с подделкой сертификатов о вакцинации.
А политики, которые пытаются поднять свои рейтинги, выступая против вакцинации от ковида в России, зарабатывают "дешевые очки на здоровье нации", считает он. "Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации", - заявил Путин.
О новых волнах и штаммах: нужно добиться взаимного признания вакцин
Новые волны и штаммы коронавируса вызваны способностью вируса к мутации, а высокая смертность в России - низким уровнем вакцинирования и коллективного иммунитета, объяснил президент.
"Новые и новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий", - сказал Владимир Путин. "Поэтому я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их по всему миру как можно быстрей и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери", - подчеркнул он.
"У нас даже появился термин избыточная смертность - это просто ужасно", - заметил президент. "Что касается смертности от ковида, ее сложно посчитать не потому, что кто-то пытается скрыть, совсем нет, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно. Еще и потому - чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - пояснил он.
Высокая смертность оттого, что в России низкий уровень вакцинирования и коллективного иммунитета. "Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4!" - сравнил Путин.
О бюджете: социальные расходы превысят 4 трлн рублей
В России принят социально ориентированный бюджет. Причем расходы на социальную сферу выросли. "Мы планировали где-то 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников - из федерального бюджета и системы ОМС, а в этом году выйдем где-то на цифру около 4 трлн - 3,9-4. В следующем году запланировали 4 трлн, но явно будет больше тоже. Это просто цифра, абсолютно объективная цифра, я говорю это еще без региональных расходов", - рассказал президент.
Принятый в прошлом году комплекс мер помощи гражданам в условиях пандемии государство продолжило и в этом году. "Все было нацелено на то, чтобы напрямую людей поддержать или поддержать их через бизнес", - подчеркнул Путин.
- Мы же ведь не просто деньги отдавали как и абы кому, - добавил он, - мы же делали даже при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами.
Продлены и меры поддержки пострадавшего бизнеса, в том числе малых и средних предприятий. "Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета. Все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой", - оценил глава государства.
О пытках в колониях: проблема есть, надо расследования доводить до конца
Журналист и блогер Ксения Собчак попросила президента прокомментировать громкие дела, связанные с пытками заключенных в российских колониях.
"Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае, тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны", - заявил Путин.
По его словам, "нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия. "17 уголовных дел возбуждено, и они (сотрудники СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела", - заметил президент.
Он также обратил внимание, что пытки заключенных в местах лишения свободы - проблема не только российская, она общемировая. "Очень много и в Европе, скажем, в той же Франции, в Штатах, таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нет", - сказал он. Также речь идет о развитии пенитенциарной системы и строительстве новых пенитенциарных учреждений. "Это нужно делать, потому что даже внешние условия содержания - они имеют значение", - отметил президент.
Об Украине и красных линиях: мяч на стороне Запада
"К чему мы должны готовиться? Просчитывали ли мы вероятность войны даже из какой-то провокации?" - спросила президента журналист Ирада Зейналова с телеканала НТВ.
"Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. Однако "и с оглядкой, что долбанут", Россия, по его словам, жить не хочет.
Российский лидер начал с предыстории возникновения нынешней напряженной ситуации. "Постараюсь очень коротко, но все-таки от печки, - начал ответ Путин. - Обострение ведь началось в 2014 году".
Он напомнил, что, когда развалился СССР, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ - прежде всего на Украине. Президент констатировал, что, несмотря на конфликты, с киевскими властями работали и готовы были и дальше работать.
"И никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, - подчеркнул он. - Но в 2014 году произошел кровавый переворот, людей убивали и сжигали. Зачем? Ответа нет... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра из власти. Победа оппозиции на выборах была неминуема".
После этого, напомнил Путин, "возник Крым". "А как мы могли отказать людям, которые там проживают? - спросил президент. - Нас поставили в такую ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".
Так, напомнил он, возник кризис, который сегодня развивается - тут и невыполнение Минских соглашений, и тот факт, что русских объявили некоренным народом и "выдавливают с их исторических территорий".
"Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, - продолжил Путин. - И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют".
Среди возможных готовящихся вариантов - создание на этой территории "анти-России", с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения, продолжил российский лидер.
"Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, - продолжил он. - А потом под прикрытием этих систем вооружения могут толкнуть радикалов и на решение вопроса на Донбассе вооруженным путем. И кстати, и по Крыму. Толкают и туда".
Российские власти, заявил он, должны думать о перспективах обеспечения безопасности. "Как Россия должна жить? - еще раз спросил Путин. - Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос".
В связи с этим в России намерены понять, "как будет обеспечена наша безопасность по этому направлению". "Поэтому мы прямо поставили вопрос - никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить", - уверен Путин.
В целом, по его словам, российская сторона видит положительную реакцию: "Американские партнеры говорят, что готовы на эту дискуссию в самом начале года, в Женеве". Представители с обеих сторон назначены, отметил президент. "Надеюсь, что ситуация пойдет именно по этому пути", - резюмировал он.
О движении НАТО на Восток: дать гарантии, а не "забалтывать"
Журналисты спросили, нет ли намерений у Москвы нападать на Украину или любое другое государство и будет ли это зависеть от хода переговоров по гарантиям безопасности. Действия России будут зависеть от реального обеспечения безопасности нашей страны, подчеркнул Путин. Американская сторона, заявил он, "должна немедленно дать гарантии", а не "забалтывать" ситуацию.
Журналистка SkyNews уточнила, будет ли зависеть перспектива военных действий со стороны России от хода переговоров по гарантиям безопасности. Она также спросила, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.
Действия России будут зависеть от безусловного обеспечения гарантий безопасности для нашей страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, подчеркнул президент России.
Он напомнил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам. "Мы четко и ясно дали понять - дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы, что ли, пришли к границам США или границам Великобритании? - обратил внимание Путин. - К нам пришли, на пороге нашего дома находятся. Разве это избыточное требование, не ставить никаких ударных систем у нашего дома?"
Таким образом, России, резюмировал он, важен не ход переговоров, а важен результат. По словам президента, нашу страну "надули, просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на Восток. Результат обмана - "пять волн расширения НАТО, и теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы".
"Вы требуете от меня каких-то гарантий, - обратился он скорее не к журналистке, а к западным властям. - Нет, это вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями".
О Донбассе: будущее должны определить его жители
"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании лучших условий будущего для людей, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на пресс-конференции.
Глава государства напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия - один из посредников. "А нас пытаются сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - добавил он.
На вопрос журналиста о том, как можно отдать приказ стрелять в своих, президент посоветовал спросить об этом нынешнее руководство Украины. "Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", - продолжил он.
Путин напомнил, что некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители. "Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - добавил глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что Москва хочет добрососедских отношений с Киевом, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. "Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - пояснил российский лидер.
О союзе с Минском: уровень интеграции ниже, чем внутри ЕС
"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо", - заметил Путин. По его словам, необходимо еще многое делать для сближения экономик, придания им большей конкурентоспособности.
Президент РФ констатировал, что уже сделано немало, особенно в социальных вопросах: "Я имею в виду свободу передвижения, положение на рынке труда, социальное обеспечение по ряду направлений".
Владимир Путин назвал Александра Лукашенко и его команду непростыми переговорщиками, но подчеркнул, что в целом с ними достигнуто понимание относительно того, каким темпом и какими шагами идти к дальнейшей интеграции.
Путин допустил возможность введения единой валюты России и Беларуси, но назвал это вопросом будущего. И уточнил: "Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет". Пока же необходимо синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. "Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - заключил Путин.
О гендерной этике Запада: это как пандемия
Журналист спросил, к чему приведет отвержение привычных понятий "мама" и "папа" на Западе, а также прочие атрибуты новой этики. "Приедет ли эта карета ценностей в Россию?" - уточнил автор вопроса.
"То, что эта карета придет - неизбежно", - констатировал президент, добавив, что избежать этого в условиях современных коммуникаций не получится. "Это так же как пандемия коронавируса, новые штаммы все появляются и появляются, - сравнил он. - И нам от этого никуда не деться. Нам просто надо от этого противоядие искать".
"Если кто-то считает, что женщина и мужчина - одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл", - отметил Путин. Абсурдно, например, когда спортсмен-мужчина объявляет себя женщиной и таким образом побеждает. Женский спорт при таком раскладе вообще перестанет существовать, считает глава государства. "Да пусть они там делают, что хотят, - сказал он о Западе. - Мы должны брать только прогрессивное, самое лучшее, что помогает развиваться". Бороться с "мракобесием", укрепляя "иммунную систему защиты" от него, надо путем поддержки традиционных ценностей, заявил президент.
О лекарствах для больных СМА: помочь не только детям, но и взрослым
Необходимо выстроить систему помощи для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом заявил президент.
В декабре в России зарегистрировали самый дорогой в мире препарат для лечения СМА - "Золгенсму". Для спасения ребенка достаточно одного укола, но стоимость препарата превышает два миллиона долларов.
"Проблема сейчас в возрасте реципиентов этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет, но будем надеяться, что при использовании терапии и других средств, которые наверняка будут появляться в дальнейшем, мы сможем продлить и жизнь, и качество жизни людей, которые страдают этими и другими подобными заболеваниями", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.
По его словам, нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают совершеннолетия. "Мы думаем над этим и ни в коем случае не оставим в стороне", - заверил глава государства.
О контенте в Сети: чтобы молодежь не "болела"
Люди не должны уходить и жить в виртуальной реальности, это ведет к деградации. Нужно создавать контент в интернете, который шел бы на пользу, считает президент.
"Человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей, это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные способности человека становятся выше", - подчеркнул Путин. "Мы стремимся внедрить широкополосный интернет по всей стране", - напомнил он.
"Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который бы шел на пользу, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, не подменяли реальную жизнь только сидением в Сети с утра до ночи, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали", - сказал президент.
Об индексации пенсий: государство будет выполнять обещания
Один из вопросов касался индексации пенсий выше уровня инфляции. "Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - ответил президент.
"Что может в наступающем году дать нам всем счастья и оптимизма?" - также спросили журналисты. "Конечно, реализация наших планов", - ответил Путин. "В этом же весь смысл нашей работы: с тем чтобы жизнь стала лучше у людей", - добавил он.
- Рост ВВП в этом году составит 4,5%
- Промышленное производство растет темпами 5%
- Урожай зерновых в этом году - 123 млн тонн
- Рекордный показатель в стройке - 90 млн кв. метров
- Инфляция ожидается на уровне 8%
- Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам года вырастут на 3,5%
- Безработица ниже допандемийного уровня - 4,3%
- Продолжительность жизни сократилась до 70,1 года
- Инвестиции в основной капитал по итогам года ожидаются на уровне 6%
- Фонд национального состояния вырос до 185,2 млрд долларов
- Международные резервы увеличились до 625,5 млрд долларов
Президент РФ пообещал поддержку отечественным разработчикам экзоскелетов
- Мы не откажемся от любой поддержки. Создание центра экзопротезов - это необходимая мера, - сказал "РГ" доктор медицинских наук Александр Воробьев, являющийся автором ряда таких изобретений. - Чем раньше он появится, тем быстрее помощь получат больные люди. А их очень много. И тогда такие протезы можно будет включать в перечень средств для реабилитации.
Начиналось все с помощи детям. И первым испытателем волгоградского аппарата "Экзар" стала маленькая Илона, страдающая верхним вялым парапарезом конечностей. С использованием внешнего каркаса ребенок теперь самостоятельно причесывается, пользуется столовыми приборами, рисует. Илона даже ходит в обычную школу.
Технологии используют и взрослые. В апреле 2019 года в распоряжение Волгоградской областной клинической больницы N 3 поступил аппарат "ЭкзоАтлет", предназначенный для восстановления пациентов после острых нарушений мозгового кровообращения. Еще в ходе обучения персонала курс экзоскелетной реабилитации провели для 11 пациентов. Разработанное в Волгограде устройство также используется в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.
- Работа над созданием экзоскелетов началась в 2013 году. Усилия ученых изначально были направлены на помощь детям. И даже и не предполагалось, что эта конструкция сможет найти применение у взрослых с ограниченными возможностями здоровья. За эти годы устройство дорабатывалось, совершенствовалось и оказалось востребованным для детей, а затем и взрослых из разных городов России и зарубежья, - говорит ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин. - Сегодня волгоградские экзоскелеты - часть большого проекта, который будет представлен для участия в федеральной программе "Приоритет-2030". Это один из основополагающих блоков, который планируется защищать летом предстоящего года. Наш университет готов продолжить эту важную работу уже на уровне специализированного центра, если такое решение будет принято.
Журналистка обратила внимание Путина на проблему ипотеки в аварийном жилье
Но в регионе еще много домов, которые по факту аварийные, но статуса такого не имеют, что приводит к множеству проблем. Об этом Владимиру Путину на пресс-конференции рассказала журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина.
Сейчас в программу расселения подпадают дома, признанные аварийными до 2017 года. Но этим летом в Коми прошла большая инвентаризация и выяснилось, что домов с признаками аварийности значительно больше. Будет ли для них новая программа, поинтересовалась корреспондент.
- Будет, программы готовятся, - ответил Путин. И подчеркнул: - Мы должны вытащить людей из трущоб.
Один из главных вопросов - участие в программе бюджетов разных уровней.
- Нужно смотреть на состояние региональных финансов. Будем настраивать этот механизм. Но и доходы региональных бюджетов существенно выросли. Будем исходить из реалий, - резюмировал президент.
Также журналистка обратила внимание президента на проблему ипотеки в аварийных домах. В большинстве случаев речь идет не о некачественных новостройках, а о вторичке, старых домах, например, двухэтажных послевоенных бараках, которые называют "деревяшками". В таких домах часто встречаются сгнившие перекрытия, во многих отсутствует централизованное водоснабжение, канализация. Но статуса аварийности у многих таких домов нет. Соответственно, банки не видят никаких препятствий в том, чтобы давать ипотеку в таких домах.
Но если на этапе заключения договора приобретение квартиры в таком доме - это личный выбор человека, то при попадании дома в число аварийных и расселении этого здания возникает коллизия, которая не решена.
Журналистка отметила, что у людей сохраняются обязательства по выплате кредита за квартиры в домах, которые признаны аварийными и идут под снос.
Президент сразу заявил: у него нет быстрого ответа на этот вопрос.
- Если есть такая проблема, мы решение поищем, - отметил Путин.
Стоит отметить, что жилье в бараках, которые могут в перспективе признать аварийными, люди часто покупают не от хорошей жизни. В Республике Коми строительство многоквартирных домов на постоянной основе ведется лишь в Сыктывкаре. В отдаленных поселках на бараки-деревяшки приходится значительная доля многоквартирного жилого фонда, и если у человека нет средств, чтобы купить полноценный дом, то приобрести квартиру он может лишь в таком доме.
Владимир Путин - о министрах: У меня не может быть любимчиков
У президента не может быть любимчиков среди министров правительства, и такого не было никогда, ответил Владимир Путин: "Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам, добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем", - подчеркнул он.
Глава государства считает, что по результатам работы по преодолению пандемии и некоторые члены администрации президента, и члены правительства достойны, чтобы им выплатить премию. Но он настроен на то, чтобы оценивать общую работу кабинета министров. "Вопрос не в том, кто хороший или плохой. Вопрос в том, как мы руководим этим процессом. Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно или нет? Если мы не добиваемся этого, в том числе и ваш покорный слуга, значит, мы недорабатываем", - заключил Путин.
Президент шуткой объяснил, почему ездит отдыхать в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой, например, премьер-министра Михаила Мишустина: "Помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется, кто работать будет".
Журналистка попросила Путина помочь со строительством больницы в Улан-Удэ
Девушка рассказала о том, что здание больницы находится в плачевном состоянии. В пандемию ситуация обострилась, ведь медучреждение рассчитано на небольшое количество мест. "Нам нужно новое здание, но в республиканском бюджете денег на него нет", - заявила журналистка.
Здание, в котором сейчас располагается больница, было построено еще в 40-х годах прошлого века. В 80-х годах в нем провели реконструкцию, создали новые отделения. И это был последний раз, когда здесь проводили капитальный ремонт! "Это здание поддерживается только благодаря текущим ремонтам, которые мы делаем ежегодно, - отмечает главный врач больницы Татьяна Сымбелова. - Но несмотря на это, здесь все равно зимой бывает прохладно".
В 2013 году больница получила статус государственного бюджетного учреждения здравоохранения, а в 2014-м - статус республиканского уровня. Сейчас медучреждение включает в себя 21 структурное подразделение и ежегодно принимает от восьми до десяти тысяч пациентов со всей республики с различными диагнозами. "Здесь просто физически не хватает помещений для размещения такого количества людей, - признается Татьяна Сымбелова. - Приходится работать в таких условиях, по-разному маршрутизацию проводить".
Стоит отметить, что разговоры о строительстве новой больницы ведутся уже давно. Руководство медучреждения поднимает его практически ежегодно. В ноябре 2020 года глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что планы по возведению здания есть, но оно начнется не раньше, чем через полтора года. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщал также, что уже найден инвестор проекта и даже определено место возможного строительства. Правда, площадку на тот момент еще не утвердили.
Известна и ориентировочная стоимость проекта. Как сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, строительство обойдется приблизительно в три миллиарда рублей. "Очень рады, что наш журналист задала такой вопрос и получила поддержку. Большое спасибо президенту за то, что он обещал поспособствовать в решении проблемы и у нас будет новая больница, - говорит Евгения Лудупова. - Сейчас у нас здание старое, без боксов. COVID-19 показал острую необходимость современной инфекционной больницы. У нас есть необходимая земля для строительства, есть инфраструктура, есть теплосети. Поэтому при выделении финансирования строительство сразу будет начато".
Путин ответил на вопрос об участках земли для многодетных семей
Напомним, федеральная программа по выделению земельных участков действует уже 10 лет. В Татарстане их сейчас получили 41 724 многодетные семьи. Более 24 тысяч семей стоят в очереди. К слову, корреспондент "РГ" тоже, как многодетный, является участником этой программы. Мы ждали землю около 8 лет. И в 2020 году стали счастливыми обладателями 7 соток в 40 километрах от Казани. Землю выделили в чистом поле - трава в человеческий рост и пара столбов ЛЭП. Больше никаких коммуникаций. Мы, как и другие семьи, вбили колышки. На этом "освоение целины" закончилось.
Пример этот типичен для большинства многодетных участников программы в Татарстане. Территории не обеспечиваются инфраструктурой. Местные власти разводят руками: нет средств. Попробуй-ка проведи, к примеру, канализацию на десятки километров от Казани в сельскую местность.
- У нас застроено около полутора процентов территорий, выделенных под участки, - говорит председатель общественной организации "Многодетные семьи Республики Татарстан" Артем Кузнецов. - Еще примерно столько же заложили фундамент или грядки посадили. Воды нет, газа нет. Электрифицировано 50-60 процентов земель. Но здесь возникает другая проблема. Люди, не подумав, пишут заявления на подключение к электросетям, а сами не строят там дома. А через год им счета прилетают по 50-70 тысяч рублей. Но программа "буксует" не только из-за отсутствия инфраструктуры. Давайте по-честному, у большинства многодетных семей нет денег, чтобы строить дома. Сейчас нормальное ИЖС стоит не менее 5 миллионов рублей.