Президент России очно провел большую пресс-конференцию

В четверг Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, ответив на вопросы российских и зарубежных журналистов. Президент начал большой разговор без долгих вступительных слов, подвел итоги года, рассказал о драйверах роста, призвал не преследовать противников вакцинации и еще раз обозначил "красные линии", за которые Западу не нужно заступать.

Он, в частности, говорил...

Об экономике: к шоку ковида были готовы лучше других

Первый вопрос прозвучал от информационного агентства Интерфакс - о пандемии и оценке работы правительства в этот непростой период. "Борьба с коронавирусом продолжается", - констатировал Путин. Российская экономика, столкнувшись с вызовами, "все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира".

- Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем у многих других. И мы восстановились гораздо быстрее, - рассказал президент. - Рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%.

Правда, инфляция ожидается на уровне 8% - гораздо выше прогноза. При этом на 3,5% идет рост реальных доходов населения. Безработица ниже допандемийного уровня - 4,3%, и это очень хороший показатель работы экономики в целом, считает Путин.

Урожай зерновых чуть меньше, чем в прошлом году, но все равно очень хороший - позволит не только обеспечить себя, но и сохранит большой экспортный потенциал.

У нас уровень спада экономики составил 3 процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны

Внешний госдолг чуть сократился, у него минимальное значение в мире - 4%. Подросли и международные резервы, и ФНБ. "Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике", - оценил президент. В целом работа правительства и Центробанка заслуживает удовлетворительной оценки, результаты положительные, отметил Путин.

О демографии: сбережение народа - один из драйверов роста

Продолжительность жизни из-за COVID-19 снизилась (было 71,5 года в прошлом году, стало 70,1), а смертность повысилась, констатировал президент. По его словам, одной из сложнейших проблем России остается демографическая. "146 миллионов человек для такой огромной территории совершенно недостаточно", - заметил он. Увеличивать численность населения важно с точки зрения и геополитики, и экономики ("у нас рабочих рук не хватает"). Сейчас в стране 81 с небольшим миллион человек работоспособного возраста, и эту цифру нужно серьезно увеличить. "Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", - сказал Путин.

Он назвал еще два драйвера роста. Так, необходимо развивать инфраструктуру. "Мы принимаем очень серьезные усилия в этом направлении. 500 миллиардов идет из бюджета на это напрямую", - сказал Путин. Третий драйвер роста экономики - повышение производительности труда. Это направление включает целый набор программ - от образования и цифровизации до здравоохранения. "Мы знаем, что делать, ресурсы есть, важно только грамотно организовать работу и добиться максимальной отдачи", - подчеркнул Путин.

О вакцинации: начнешь давить - станут искать пути обхода

Коллективный иммунитет в России сейчас 59,4%, сообщил президент. Имеются в виду и переболевшие, и привитые. "Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%", - заявил он. И добавил: есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале будущего года. При этом в ряде стран уже стремятся к показателю иммунитета в 90-95%.

Президента спросили о наказании за отказ от прививки. "Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Думаю, что нет, - заявил Путин. - Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить - у нас народ изобретательный, - сразу появятся способы обойти это стремление надавить".

По его словам, нужно идти другим путем - с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость привиться. "На койках в палатах реанимации и больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше по сравнению с теми, кто не вакцинировался, - сказал Путин. - Это объективные цифры, нужно просто доводить их до людей".

"Надо ли усиливать ответственность? Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, и чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - подчеркнул президент. Например, с подделкой сертификатов о вакцинации.

А политики, которые пытаются поднять свои рейтинги, выступая против вакцинации от ковида в России, зарабатывают "дешевые очки на здоровье нации", считает он. "Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации", - заявил Путин.

О новых волнах и штаммах: нужно добиться взаимного признания вакцин

Новые волны и штаммы коронавируса вызваны способностью вируса к мутации, а высокая смертность в России - низким уровнем вакцинирования и коллективного иммунитета, объяснил президент.

"Новые и новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий", - сказал Владимир Путин. "Поэтому я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их по всему миру как можно быстрей и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери", - подчеркнул он.

"У нас даже появился термин избыточная смертность - это просто ужасно", - заметил президент. "Что касается смертности от ковида, ее сложно посчитать не потому, что кто-то пытается скрыть, совсем нет, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно. Еще и потому - чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - пояснил он.

Высокая смертность оттого, что в России низкий уровень вакцинирования и коллективного иммунитета. "Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4!" - сравнил Путин.

О бюджете: социальные расходы превысят 4 трлн рублей

В России принят социально ориентированный бюджет. Причем расходы на социальную сферу выросли. "Мы планировали где-то 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников - из федерального бюджета и системы ОМС, а в этом году выйдем где-то на цифру около 4 трлн - 3,9-4. В следующем году запланировали 4 трлн, но явно будет больше тоже. Это просто цифра, абсолютно объективная цифра, я говорю это еще без региональных расходов", - рассказал президент.

Принятый в прошлом году комплекс мер помощи гражданам в условиях пандемии государство продолжило и в этом году. "Все было нацелено на то, чтобы напрямую людей поддержать или поддержать их через бизнес", - подчеркнул Путин.

- Мы же ведь не просто деньги отдавали как и абы кому, - добавил он, - мы же делали даже при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами.

Продлены и меры поддержки пострадавшего бизнеса, в том числе малых и средних предприятий. "Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета. Все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой", - оценил глава государства.

О пытках в колониях: проблема есть, надо расследования доводить до конца

Журналист и блогер Ксения Собчак попросила президента прокомментировать громкие дела, связанные с пытками заключенных в российских колониях.

"Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае, тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны", - заявил Путин.

По его словам, "нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия. "17 уголовных дел возбуждено, и они (сотрудники СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела", - заметил президент.

В России расследуются 17 дел по фактам пыток в колониях, около 10 человек уволены

Он также обратил внимание, что пытки заключенных в местах лишения свободы - проблема не только российская, она общемировая. "Очень много и в Европе, скажем, в той же Франции, в Штатах, таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нет", - сказал он. Также речь идет о развитии пенитенциарной системы и строительстве новых пенитенциарных учреждений. "Это нужно делать, потому что даже внешние условия содержания - они имеют значение", - отметил президент.

Об Украине и красных линиях: мяч на стороне Запада

"К чему мы должны готовиться? Просчитывали ли мы вероятность войны даже из какой-то провокации?" - спросила президента журналист Ирада Зейналова с телеканала НТВ.

"Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. Однако "и с оглядкой, что долбанут", Россия, по его словам, жить не хочет.

Российский лидер начал с предыстории возникновения нынешней напряженной ситуации. "Постараюсь очень коротко, но все-таки от печки, - начал ответ Путин. - Обострение ведь началось в 2014 году".

Он напомнил, что, когда развалился СССР, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ - прежде всего на Украине. Президент констатировал, что, несмотря на конфликты, с киевскими властями работали и готовы были и дальше работать.

"И никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, - подчеркнул он. - Но в 2014 году произошел кровавый переворот, людей убивали и сжигали. Зачем? Ответа нет... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра из власти. Победа оппозиции на выборах была неминуема".

После этого, напомнил Путин, "возник Крым". "А как мы могли отказать людям, которые там проживают? - спросил президент. - Нас поставили в такую ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".

Так, напомнил он, возник кризис, который сегодня развивается - тут и невыполнение Минских соглашений, и тот факт, что русских объявили некоренным народом и "выдавливают с их исторических территорий".

"Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, - продолжил Путин. - И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют".

Среди возможных готовящихся вариантов - создание на этой территории "анти-России", с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения, продолжил российский лидер.

"Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, - продолжил он. - А потом под прикрытием этих систем вооружения могут толкнуть радикалов и на решение вопроса на Донбассе вооруженным путем. И кстати, и по Крыму. Толкают и туда".

Российские власти, заявил он, должны думать о перспективах обеспечения безопасности. "Как Россия должна жить? - еще раз спросил Путин. - Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос".

В связи с этим в России намерены понять, "как будет обеспечена наша безопасность по этому направлению". "Поэтому мы прямо поставили вопрос - никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить", - уверен Путин.

В целом, по его словам, российская сторона видит положительную реакцию: "Американские партнеры говорят, что готовы на эту дискуссию в самом начале года, в Женеве". Представители с обеих сторон назначены, отметил президент. "Надеюсь, что ситуация пойдет именно по этому пути", - резюмировал он.

О движении НАТО на Восток: дать гарантии, а не "забалтывать"

Журналисты спросили, нет ли намерений у Москвы нападать на Украину или любое другое государство и будет ли это зависеть от хода переговоров по гарантиям безопасности. Действия России будут зависеть от реального обеспечения безопасности нашей страны, подчеркнул Путин. Американская сторона, заявил он, "должна немедленно дать гарантии", а не "забалтывать" ситуацию.

Журналистка SkyNews уточнила, будет ли зависеть перспектива военных действий со стороны России от хода переговоров по гарантиям безопасности. Она также спросила, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.

Действия России будут зависеть от безусловного обеспечения гарантий безопасности для нашей страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям, подчеркнул президент России.

Он напомнил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам. "Мы четко и ясно дали понять - дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы, что ли, пришли к границам США или границам Великобритании? - обратил внимание Путин. - К нам пришли, на пороге нашего дома находятся. Разве это избыточное требование, не ставить никаких ударных систем у нашего дома?"

Таким образом, России, резюмировал он, важен не ход переговоров, а важен результат. По словам президента, нашу страну "надули, просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на Восток. Результат обмана - "пять волн расширения НАТО, и теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы".

"Вы требуете от меня каких-то гарантий, - обратился он скорее не к журналистке, а к западным властям. - Нет, это вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями".

О Донбассе: будущее должны определить его жители

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании лучших условий будущего для людей, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия - один из посредников. "А нас пытаются сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - добавил он.

На вопрос журналиста о том, как можно отдать приказ стрелять в своих, президент посоветовал спросить об этом нынешнее руководство Украины. "Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", - продолжил он.

Путин напомнил, что некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители. "Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - добавил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва хочет добрососедских отношений с Киевом, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. "Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - пояснил российский лидер.

О союзе с Минском: уровень интеграции ниже, чем внутри ЕС

"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо", - заметил Путин. По его словам, необходимо еще многое делать для сближения экономик, придания им большей конкурентоспособности.

Президент РФ констатировал, что уже сделано немало, особенно в социальных вопросах: "Я имею в виду свободу передвижения, положение на рынке труда, социальное обеспечение по ряду направлений".

Владимир Путин назвал Александра Лукашенко и его команду непростыми переговорщиками, но подчеркнул, что в целом с ними достигнуто понимание относительно того, каким темпом и какими шагами идти к дальнейшей интеграции.

Путин допустил возможность введения единой валюты России и Беларуси, но назвал это вопросом будущего. И уточнил: "Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет". Пока же необходимо синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. "Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - заключил Путин.

О гендерной этике Запада: это как пандемия

Журналист спросил, к чему приведет отвержение привычных понятий "мама" и "папа" на Западе, а также прочие атрибуты новой этики. "Приедет ли эта карета ценностей в Россию?" - уточнил автор вопроса.

"То, что эта карета придет - неизбежно", - констатировал президент, добавив, что избежать этого в условиях современных коммуникаций не получится. "Это так же как пандемия коронавируса, новые штаммы все появляются и появляются, - сравнил он. - И нам от этого никуда не деться. Нам просто надо от этого противоядие искать".

"Если кто-то считает, что женщина и мужчина - одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл", - отметил Путин. Абсурдно, например, когда спортсмен-мужчина объявляет себя женщиной и таким образом побеждает. Женский спорт при таком раскладе вообще перестанет существовать, считает глава государства. "Да пусть они там делают, что хотят, - сказал он о Западе. - Мы должны брать только прогрессивное, самое лучшее, что помогает развиваться". Бороться с "мракобесием", укрепляя "иммунную систему защиты" от него, надо путем поддержки традиционных ценностей, заявил президент.

О лекарствах для больных СМА: помочь не только детям, но и взрослым

Необходимо выстроить систему помощи для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом заявил президент.

В декабре в России зарегистрировали самый дорогой в мире препарат для лечения СМА - "Золгенсму". Для спасения ребенка достаточно одного укола, но стоимость препарата превышает два миллиона долларов.

"Проблема сейчас в возрасте реципиентов этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет, но будем надеяться, что при использовании терапии и других средств, которые наверняка будут появляться в дальнейшем, мы сможем продлить и жизнь, и качество жизни людей, которые страдают этими и другими подобными заболеваниями", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают совершеннолетия. "Мы думаем над этим и ни в коем случае не оставим в стороне", - заверил глава государства.

О контенте в Сети: чтобы молодежь не "болела"

Люди не должны уходить и жить в виртуальной реальности, это ведет к деградации. Нужно создавать контент в интернете, который шел бы на пользу, считает президент.

"Человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей, это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные способности человека становятся выше", - подчеркнул Путин. "Мы стремимся внедрить широкополосный интернет по всей стране", - напомнил он.

"Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который бы шел на пользу, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, не подменяли реальную жизнь только сидением в Сети с утра до ночи, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали", - сказал президент.

Об индексации пенсий: государство будет выполнять обещания

Один из вопросов касался индексации пенсий выше уровня инфляции. "Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - ответил президент.

Пенсии должны быть проиндексированы на уровень фактической инфляции

"Что может в наступающем году дать нам всем счастья и оптимизма?" - также спросили журналисты. "Конечно, реализация наших планов", - ответил Путин. "В этом же весь смысл нашей работы: с тем чтобы жизнь стала лучше у людей", - добавил он.

Только цифры

- Рост ВВП в этом году составит 4,5%

- Промышленное производство растет темпами 5%

- Урожай зерновых в этом году - 123 млн тонн

- Рекордный показатель в стройке - 90 млн кв. метров

- Инфляция ожидается на уровне 8%

- Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам года вырастут на 3,5%

- Безработица ниже допандемийного уровня - 4,3%

- Продолжительность жизни сократилась до 70,1 года

- Инвестиции в основной капитал по итогам года ожидаются на уровне 6%

- Фонд национального состояния вырос до 185,2 млрд долларов

- Международные резервы увеличились до 625,5 млрд долларов