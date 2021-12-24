Программа "Поле чудес" сохранит название

У программы сменился производитель. При этом Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу "Поле чудес". Таким образом программа продолжит свою непрерывную историю как один из старейших проектов на российском телевидении.

Первый канал и телекомпания ВИД также договорились, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. Там считают, что "Поле чудес" является частью истории Первого канала, поэтому проект здесь и должен продолжить свою эфирную жизнь. Кроме того, ВИД передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу - более полутора тысяч выпусков.

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, поблагодарил телекомпанию ВИД "за годы сотрудничества" и выразил радость от того, что, помимо самой игры и ведущего, канал сохранит "историческое название проекта и его богатейший архив", который засвидетельствовал, как участники программы "менялись на протяжении более чем трех десятилетий".