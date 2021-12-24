Психологи рассказали, как встречать Новый год одиноким

Новости

Французские пользователи посоветовали главе МИД ФРГ перестать думать о России 08:27
Центры занятости будут помогать с трудоустройством в другие регионы 08:24
Кравцов: Предпосылок для введения дистанта в школах после Нового года нет 08:12
СМИ: Индексация пенсий в 2022 году потребует 150-200 млрд рублей 07:41
В Госдуме прокомментировали заявления президента о народосбережении 07:33
В Японии создан телевизор, передающий вкус еды 07:16
МИД: Заявления Киева о продлении транзита газа имеют политические цели 07:04
Резиновая крошка уберет колеи с асфальтовых дорог 07:00
Авиакомпании США отменили рейсы из-за массового заражения сотрудников 06:50
Гинцбург: Препарат на основе антител эффективен против "омикрон"-штамма 06:20
В Красноярском крае арестовали вице-спикера Законодательного собрания 05:53
Минюст: Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе будет помилована 05:52
В Беларуси для спецназа создали новый автомат и снайперскую винтовку 05:49
Началось строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали 05:49
В Чикаго четыре человека пострадали при стрельбе в торговом центре 05:32
В Хабаровске завели дело на учителя, ударившего школьника на уроке 05:01
Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть в день 04:50
В Хабаровском крае опровергли необходимость QR-кодов при операциях 04:40
Трамп попросил Верховный суд заблокировать раскрытие данных о штурме Капитолия 04:14
В Якутии разрешили посещать торговые центры без QR-кодов 04:12
В Словакии пенсионерам заплатят 200-300 евро за полную вакцинацию 03:38
Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности 03:02
Президент Черногории заразился коронавирусом 02:32
Высоту орбиты МКС скорректируют почти на 2 км перед полетами "Союзов" 02:16
Песков прокомментировал возможность новой встречи президентов России и США 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 07:38
Рубрика: Общество

Психологи рассказали, как встречать Новый год одиноким

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одиноким людям, чтобы не впасть в депрессию, нужно прислушаться к своим желаниям и делать то, что хочется, невзирая на принятые шаблоны.

Фото: REUTERS
Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам

Хочется лечь спать, и не ждать боя курантов - значит, нужно съесть приготовленное вкусное блюдо и завалиться в постель, быть может, с любимой книгой. Не надо сидеть, считая часы и ждать, что кто-то позвонит, и перебирать в уме старые обиды, почему кто-то забыл вас поздравить и никуда не пригласил.

А можно, как советует в опросе РИА Новости специалист-психолог и психотерапевт кафедры терапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова, взять и проявить инициативу самому найти, например, веселую вечеринку в йога-центре или художественной мастерской, или в клубе по интересам - сейчас таковых предостаточно - и отправиться туда.

Можно просто пойти гулять и радоваться, а не завидовать, происходящему вокруг. А еще очень здорово в эту ночь помочь тем, кому плохо. Например, пойти и поздравить стариков в доме престарелых или отправиться в детский дом. Кстати, сейчас можно заранее взять ребенка к себе домой на праздник. Когда вы обратите все внимание и заботу на него, вам будет не до собственных переживаний.

"Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило - не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует", - говорит эксперт.

Брать жизнь в свои руки рекомендуют многие психологи. "Радуйтесь, что можете сами принять решение, подходящее для вас. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Вы можете сделать выбор, который вам по душе", - посоветовал психолог-консультант Илья Шабшин.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Общество Ежедневник Общество Ежедневник Праздники Новый год

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Путин рассказал, на сколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за COVID-19
Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности
Гинцбург: Препарат на основе антител эффективен против "омикрон"-штамма
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год