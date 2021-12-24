Психологи рассказали, как встречать Новый год одиноким

Одиноким людям, чтобы не впасть в депрессию, нужно прислушаться к своим желаниям и делать то, что хочется, невзирая на принятые шаблоны.

Хочется лечь спать, и не ждать боя курантов - значит, нужно съесть приготовленное вкусное блюдо и завалиться в постель, быть может, с любимой книгой. Не надо сидеть, считая часы и ждать, что кто-то позвонит, и перебирать в уме старые обиды, почему кто-то забыл вас поздравить и никуда не пригласил.

А можно, как советует в опросе РИА Новости специалист-психолог и психотерапевт кафедры терапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова, взять и проявить инициативу самому найти, например, веселую вечеринку в йога-центре или художественной мастерской, или в клубе по интересам - сейчас таковых предостаточно - и отправиться туда.

Можно просто пойти гулять и радоваться, а не завидовать, происходящему вокруг. А еще очень здорово в эту ночь помочь тем, кому плохо. Например, пойти и поздравить стариков в доме престарелых или отправиться в детский дом. Кстати, сейчас можно заранее взять ребенка к себе домой на праздник. Когда вы обратите все внимание и заботу на него, вам будет не до собственных переживаний.

"Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило - не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует", - говорит эксперт.

Брать жизнь в свои руки рекомендуют многие психологи. "Радуйтесь, что можете сами принять решение, подходящее для вас. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Вы можете сделать выбор, который вам по душе", - посоветовал психолог-консультант Илья Шабшин.