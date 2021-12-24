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24.12.2021 20:20
Рубрика: Общество

Пуск "Ангары-А5" перенесен из-за сбоя за полторы минуты до старта

Текст: Наталия Ячменникова
Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", намеченный ранее на пятницу, перенесен из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству. По его словам, с ракетой все в порядке.
Фото: Роскосмос / twitter Фото: Роскосмос / twitter
Фото: Роскосмос / twitter

Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 4 декабря 2020 года с космодрома Плесецк. "Она летает, черт возьми!!!" - так эмоционально глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter второй в истории пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.

Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org
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Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах. Кстати, как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

В семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Много писали о том, что уникальность "Ангары" в ее модульности. Основой для создания ракет-носителей семейства "Ангара" служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. То есть как в "лего" - на одной основе можно собирать ракету из разного количества блоков: легкую, среднюю, тяжелую.

Как подчеркнули в "Роскосмосе", в ракетах-носителях "Ангара" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районов, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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В 2026 году планируются первые пуски ракет-носителей "Ангара" сверхтяжелого класса. Об этом рассказал ранее телеканалу "Звезда" глава Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его словам, модульная конструкция "Ангары" позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.

Напомним, в конце июля прошлого года "Роскосмос" принял решение о создании водородного двигателя для ракеты "Ангара", что позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе - ракету с многоразовыми ступенями. Еще ранее сообщалось, что такой двигатель разработан на уровне чертежей - он получил название РД-0150. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза. А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".

Общество Космос Запуск ракеты "Ангара"

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