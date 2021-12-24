Путин: Экономика восстановилась после спада и вернулась на траекторию роста

Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, а уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с кабмином. Она прошла в режиме видеоконференции.

"Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, стала лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", - заявил глава государства.

Второй год идет борьбы с опасной эпидемией коронавируса. В этой обстановке, по словам Путина, продолжалась реализация адресных мер, направленных на поддержку людей, семей с детьми, трудовых коллективов, ключевых отраслей и предприятий, малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Это большая системная работа", - констатировал Путин.