Путин назвал обязательное условие развития России

Развитие России и регионов возможно только вместе с наукой, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое он проводит в формате видеоконференции.

"Почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность", - заметил глава государства. "Совместные задачи объединяют вузы, научные институты и компании - такое сотрудничество будем поощрять", - заверил он.

Нужны не отдельные точки, "узлы" в регионах, а целостное пространство, связывающее всю страну, поставил задачу президент.