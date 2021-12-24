Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Путин назвал обязательное условие развития России

24.12.2021 / 15:41

Развитие России и регионов возможно только вместе с наукой, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое он проводит в формате видеоконференции.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Поддержка молодых ученых - большая задача государства

"Почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность", - заметил глава государства. "Совместные задачи объединяют вузы, научные институты и компании - такое сотрудничество будем поощрять", - заверил он.

Нужны не отдельные точки, "узлы" в регионах, а целостное пространство, связывающее всю страну, поставил задачу президент.

Поделиться
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
#Наука ПРО #Просто космос

Телеканал "Наука" назвал главные научные новости года

Фото: iStock
#Просто космос

Опровергнута одна из самых популярных гипотез об образовании Земли

Фото: iStock
#Просто космос

Ученые допустили возможность наличия жизни в облаках Венеры

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
#Высшая школа

Названы победители конкурса РАН по популяризации науки