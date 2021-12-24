Путин: Необходим качественный долгосрочный экономический рост

После этапа восстановления экономики перед страной стоят задачи следующего уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост", - указал он на встрече с кабинетом министров.

Для этого есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. "Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста", - подчеркнул глава государства.

Экономический рост нужен не сам по себе, не как самоцель, обратил внимание Путин. "Он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей", - сказал президент.