Путин объявил о продолжении программы мегагрантов

Программа мегагрантов для ученых будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое он проводит в формате видеоконференции.

"Будет продолжена программа мегагрантов, - сказал Путин. - При этом будем так выстраивать ее механизм, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов". "Это и делается, и, надеюсь, будет продолжаться в будущем", - добавил он.

"Такие лаборатории мирового уровня призваны усиливать, расширять возможности для пространственного развития", - подчеркнул президент.