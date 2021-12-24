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24.12.2021 17:18
Рубрика: Власть

Путин объявил о запуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Текст: Кира Латухина
Сегодня ночью, под утро, был проведен успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", объявил президент.

Такое важное заявление Владимир Путин сделал в завершение совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. "Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским, и наземным целям, - напомнил он. - Испытания проведены успешно, безупречно".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности и обороноспособности России", - подчеркнул президент и попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова передать самые наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим изделием. Путин поблагодарил всех за результат и пожелал разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим самые искренние слова благодарности.

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