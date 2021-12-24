Путин отметил четкую сплоченную работу правительства

Президент Владимир Путин поблагодарил кабинет министров за работу в уходящем году.

"Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас, - заявил он на встрече с кабинетом министров, прошедшей в режиме видеоконференции. - Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая".

Традиционная для конца года встреча состоялась за неделю до Нового года. Эти дни, заметил глава государства, пролетают стремительно, все стараются сделать как можно больше - уложиться в графики и планы.

"Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня. Причем должен отметить, что, пожалуй, не только сегодня, не только в преддверии Нового года. Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи", - подчеркнул Владимир Путин.