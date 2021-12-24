Путин поручил кабмину помочь молодым ученым с жильем

Предоставлять жилищные сертификаты в первую очередь молодым ученым и преподавателям, которые добиваются успехов, поручил президент правительству. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проходит в формате видеоконференции.

На встрече в "Сириусе" ученые попросили увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их в первую очередь тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются успехов вне зависимости от того, сколько времени занимают должность, и какому ведомству подчиняется организация, заметил Владимир Путин. "А также распространить эти принципы на обеспечение служебными квартирами", - добавил он.

"Согласен с этим предложением и прошу правительство в короткие сроки принять все необходимые решения", - распорядился президент.