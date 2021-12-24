Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты

Регионы, которые запускают знаковые научно-исследовательские проекты, нужно поддержать, заявил президент на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проходит в формате видеоконференции.

"Логика здесь предельно понятная, простая. Дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты, а значит, туда приезжают ученые и предприниматели, инженеры, чтобы реализовать необходимые проекты для развития территории", - пояснил Владимир Путин.