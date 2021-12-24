Путин: Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний

Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по людям с небольшими доходами, заявил президент РФ Владимир Путин, ставя кабмину задачи на следующий год.

"Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, - указал он на встрече с министрами. - Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции".

Инфляция подросла, заметил глава государства, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан.