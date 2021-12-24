Путин заявил о ситуации "с ног на голову" с газопроводами

"Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", - объяснил про "Северный поток 2" Владимир Путин. "А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня - это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно", - заметил он. "Просто сами себе "подрезают сук", на котором сидят, это удивительно, но ладно, это их выбор, не мы же придумали это, а они", - добавил президент.

"Теперь еще остановили в аверсном режиме движение газа по "Ямал-Европа", - продолжил Путин. "У нас там 45 процентов принадлежит "Газпрому", но нас отодвинула польская сторона от управления этой системой: ну сами так управляют - одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли в реверсном режиме запустили в обратную сторону наш газ, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке, вот и цена растет", - заметил он.

"Бог с ними, это их решения, их дела, но удивительно, что нас в этом начинают обвинять. Какая-то чушь, просто все с ног на голову ставят", - заключил президент.