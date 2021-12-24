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24.12.2021 17:15
Рубрика: Власть

Путин заявил о ситуации "с ног на голову" с газопроводами

Текст: Кира Латухина
Глупо не давать работать "Северному потоку 2", это снизило бы цены на газ на бирже, заявил президент на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое прошло в формате видеоконференции. Владимир Путин удивлен, что Россию еще и обвиняют в ситуации с газопроводом "Ямал-Европа".
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте", - объяснил про "Северный поток 2" Владимир Путин. "А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня - это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно", - заметил он. "Просто сами себе "подрезают сук", на котором сидят, это удивительно, но ладно, это их выбор, не мы же придумали это, а они", - добавил президент.

Фото: istock
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"Теперь еще остановили в аверсном режиме движение газа по "Ямал-Европа", - продолжил Путин. "У нас там 45 процентов принадлежит "Газпрому", но нас отодвинула польская сторона от управления этой системой: ну сами так управляют - одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли в реверсном режиме запустили в обратную сторону наш газ, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке, вот и цена растет", - заметил он.

"Бог с ними, это их решения, их дела, но удивительно, что нас в этом начинают обвинять. Какая-то чушь, просто все с ног на голову ставят", - заключил президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Газопровод "Северный поток-2"

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