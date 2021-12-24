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24.12.2021 10:53
Рубрика: Власть

Разработан новый порядок уведомления граждан о вскрытии квартиры или машины

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Проекты двух новых приказов, разработанных МВД России, четко регламентируют, как оповещать владельцев автомобилей и жилья, если в них проникли полицейские в отсутствие хозяев.
Полиция обязана уведомить собственника о проникновении в его жилье в течение 24 часов. Фото: Photoxpress Полиция обязана уведомить собственника о проникновении в его жилье в течение 24 часов. Фото: Photoxpress
Полиция обязана уведомить собственника о проникновении в его жилье в течение 24 часов. Фото: Photoxpress

Проекты этих приказов размещены на портале проектов нормативных актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписан закон о расширении прав полицейских

Происходит такое нечасто, но, разумеется, весьма болезненно для владельцев движимого и недвижимого имущества. Впрочем, случаи, причины и порядок такого проникновения в жилье давно и подробно прописаны в статье 15 Закона "О полиции". Так, вскрытие жилья, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, взрывного устройства, если в этот момент здесь совершается преступление. Например, удерживаются заложники. Бывает, что кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. Времени искать и вызывать хозяев, чтобы открыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни угрожает опасность.

А недавно президент России подписал новые поправки в Закон "О полиции". В нем появилась новая статья 15.1 о вскрытии транспортных средств. Раньше, когда полицейским требовалось вскрыть автомобиль, они действовали на свой страх и риск, ссылаясь на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений.

Причины вскрытия машины в отсутствие хозяина, в принципе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, который может насмерть замерзнуть либо задохнуться.

Владелец вправе знать, что произошло с его собственностью

Тем не менее собственность есть собственность, и ее владелец вправе знать, что с ней произошло без его ведома. А полиция обязана ему это сообщить. Что важно, сотрудники полиции в отсутствие собственника вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство. При этом сроки, в течение которых они должны обеспечить такую охрану, не оговариваются.

Фото: Istock
В Коми полицейский зачитал уведомление о штрафе в виде молитвы

Поэтому и появились проекты двух приказов, которые прописывают, каким образом собственников надо уведомлять. Отдельно - автовладельцев, отдельно - владельцев жилья.

По сути, они почти идентичны, разница только в специфике частной собственности, которую вскрыли. Главное здесь - людей надо уведомить в течение 24 часов. Можно сообщить по телефону, телеграммой, электронной почтой, лично, как угодно - главное, чтобы человек получил информацию. Разумеется, полицейский должен успеть выяснить личность и данные собственника, чтобы суметь с ним связаться.

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