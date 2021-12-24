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24.12.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в пятницу, 24 декабря, назначил 19-летнему жителю Московской области Матвею Юферову наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Фото: iStock
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Ранее во время прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 5 годам колонии. Суд чуть смягчил наказание, однако все равно вынес достаточно суровый реальный приговор за вопиющий поступок недоблогера.

По данным следствия, ночью 25 ноября Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов ВОВ в Измайлово, осквернил стенд, посвященный ветерану войны гвардии-лейтенанту Анатолию Александровичу Фролову, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия, а именно как он мочится на стенд, Юферов снял на телефон, после чего разместил в социальной сети.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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