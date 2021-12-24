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24.12.2021 10:16
Рубрика: Общество

Циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу"

Текст: Ирина Огилько

Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет ухудшение погоды в центральную часть страны. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: ТАСС
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Так, заметно влияние циклона станет в Москве уже вечером в пятницу. Когда усилится ветер до порывов 20 м/с и начнется небольшой снег.

"В Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы, - пишет метеоролог. - В результате на город обрушится, как минимум, до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см - это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров".

Как отмечает Тишковец, в субботу ночная температура в Москве составит -11, днем -4…-6. Но из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. "Погода успокоится лишь к вечеру субботы", - уточняет Тишковец.

Еще один "подарок" погоды - низкое давление. К полудню субботы показания барометров рухнут на самое "барическое дно" - с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. А затем снова начнут стремительно расти. В ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. "Это настоящая "барическая пила", что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - уверен метеоролог.

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