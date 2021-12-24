Дело экс-главы Раменского района об убийстве пересмотрят

Мособлсуд в четверг отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение в суд Подольска.

По апелляционному представлению прокуратуры областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных в отношении Андрея Кулакова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Ранее присяжные в Подольском суде сочли, что Кулаков не виновен в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, задушил ее на почве неприязненных отношений, после чего скрылся. Кулакова задержали в конце мая по обвинению в убийстве женщины, после чего он был отправлен под стражу в СИЗО.

Экс-глава района с самого начала следствия категорически отрицал свою вину, утверждая, что во время убийства был дома. При этом он признался, что долгое время состоял с Исаенковой в близких отношениях.