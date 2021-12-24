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24.12.2021 17:13
Рубрика: Общество

Десант Дедов Морозов поздравил пациентов Морозовской детской больницы

Текст: Ирина Огилько
Десант новогодних волшебников поздравил детей, находящихся на лечении в Морозовской больнице. За действом и реакцией пациентов больницы наблюдали корреспонденты "РГ".

В холлах главного корпуса больницы развешаны небольшие плакаты, приглашающие посмотреть новогоднее представление. Но даже те, кто не умеет читать, знали, что в пятницу будет что-то необычное. Ведь во дворе с самого утра стояли несколько гигантских пожарных машин, а десятки людей в форме спасателей суетились во дворе рядом с наряженной новогодней елкой.

Фото: Елена Андреева
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"Новый год - это любимый семейный праздник в нашей стране. Но сейчас в больнице находятся на лечении 1,3 тыс. пациентов, может быть, кто-то из них успеет к празднику вернуться домой, но большая часть встретит его здесь, - рассказал "РГ" главный врач Морозовской больницы Валерий Горев. - Чтобы ребятам скрасить дни пребывания в больнице, поднять настроение и приблизить их к выздоровлению, мы каждый год с помощью наших друзей устраиваем новогодний фестиваль. Уже восьмой год подряд его открывают наши главные друзья - спасатели. Отрадно, что впервые в этом году с нас взяли пример и в регионах. Так, в Белгородской областной детской больнице в пятницу тоже высадился десант добрых волшебников-спасателей. Надеюсь, что со временем многие детские больницы страны подхватят эту отличную идею".

Фото: Александр Корольков/ РГ

Старт новогоднему фестивалю и спуску Дедов Морозов в этом году дал бывший пациент больницы третьеклассник школы №1529 им. Грибоедова Матвей Долганов. "Дать старт меня позвали спасатели. В 2019 году, когда проходил здесь лечение по зрению, загадал желание, чтобы попасть в пожарную часть и пообщаться с настоящими спасателями, - рассказывает Матвей. - Спасатели выполнили мою мечту, больше всего поразила тогда пожарная машина и скорость одевания на вызов. А сейчас я дам им старт". Мальчику вручили рацию, и он сказал: "Деды Морозы, вперед!".

С крыши главного корпуса больницы спустили канаты, по которым начали спуск десятки людей с белыми бородами и в красных со звездами халатах и колпаках. Кто-то из них от окна к окну перемещался вниз головой, кто-то крутился на месте и махал руками. Маленькие пациенты больницы, находясь в своих палатах, облепили окна, смотря на кульбиты новогодних волшебников. Внезапно послышались хлопки - это запустили хлопушки. Вот несколько Морозов, схватив друг друга за руки, изобразили хоровод, кто-то прислонил руку к стеклам. В ответ ребята потянули свои ладошки к стеклу. Некоторых детей поддерживали родители, у кого было больше сил, вместе с мамами махали в ответ. "В этом году в палаты нас не пустят из-за коронавирусных ограничений, но и так видно, что реакция детей бурная, посмотрите, они почти полчаса от окон не отходят, - замечает заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов, показывая на большие окна больницы. - Всего у нас участвует в этом году 50 спасателей в костюмах волшебников, некоторые из них в этой роли выступают впервые. А еще мы пригласили снегурочек - психологов Пожарно-спасательного центра Москвы".

Фото: iStock
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Как только первая партия Дедов Морозов спустилась на землю возле главного входа, с других сторон здания начался новый спуск праздничного десанта. В это же время пожарные вышки подняли в люльках группы снегурочек. "Я первый раз участвую в этом празднике, не думал, что это так трогательно и приятно одновременно, - делится впечатлениями с "РГ" спасатель Московского авиационного центра Дмитрий Гришаев. - Удивило, что репетировали спуск долго - четыре часа, замерз за это время. А улыбки детей меня за несколько минут отогрели!" Затем праздник продолжил живой оркестр в костюме смешных снеговиков, а за ним потянулся и веселый карнавал. По все территории больницы прошли жонглеры, фокусники, акробаты и гимнасты, ряженые обезьянки, тигры.

Фото: Александр Корольков/ РГ

Но на этом праздник не закончился. В оставшиеся дни декабря в каждой детской больнице пациентов еще поздравят с Новым годом. Где-то, как в больнице им. Башляева, будет представление, в других просто раздадут подарки и пожелают скорейшего выздоровления - а это именно то, что больше всего ждут сами ребята.

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