Информацию о спорткружках и секциях Подмосковья объединит спецпортал

Более 700 ледовых площадок доступны жителям Подмосковья этой зимой. Ледовые арены на стадионах и крытые профессиональные площадки с искусственным льдом в спорткомплексах, обычные дворовые катки и целые огороженные территории на замерзших водоемах... 700 - это в среднем по 10 площадок в каждом городском округе области. Не многовато? Отнюдь, если учесть, что физкультурой и спортом на постоянной основе в области занимается каждый третий житель.

Снова в школу

За последние несколько лет в регионе оборудовали 2,2 тысячи плоскостных спортивных площадок. Теперь они есть в каждом парке и сквере и в любом мало-мальски приличном дворе. И все равно их не хватает! Тренажеры нигде не пустуют. Ранним утром там занимаются физкультурники-жаворонки, к которым с удовольствием присоединяются собачники. Чуть позже тренажеры осторожно пробуют бабушки из "Активного долголетия". Днем площадки полны школьниками, которые по пути с уроков никак не пропустят возможности погонять мяч, покрутиться на эллипсе или повисеть на турнике. В тихий час заглядывают мамы с колясками, они приходят в форму после родов и не прочь пройтись пару кругов в быстром темпе, пока малыш спит. Ну а вечером подтягиваются физкультурники-совы и молодежь после учебы и работы.

Кажется, поставь еще 2 тысячи площадок - и на них будет очередь. Поэтому еще пару лет назад в области приняли решение: открыть для всех школьные стадионы. Их обновили и подключили к системе "Безопасный регион", по периметру оснастили видеокамерами. В часы, когда на стадионах проходят уроки физкультуры или какие-то спортивные соревнования, попасть туда можно только со стороны учебного заведения. В остальное время с 6 утра и до 10 вечера вход на стадионы открыт и с улицы.

Один из таких открытых стадионов работает в подольской школе N 35. "Требований было немало: помимо видеонаблюдения поставить ограждение со стороны школы, сделать для жителей отдельный вход и удобные дорожки. Но зато с каким удовольствием стали приходить на стадион люди", - говорит зампредседателя комитета по образованию администрации Подольска Галина Киселева.

Педагоги и школьники из окон учебного заведения частенько наблюдают за семейными тренировками местных жителей. По данным областного министерства физической культуры и спорта, в таком режиме уже работает 100 школьных стадионов, а в 2022 году к ним добавится еще 200. Тренироваться на школьном стадионе можно и в выходные, и в праздники, и в каникулы.

За футбол

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков не так давно предложил обучать будущих футболистов с детского сада. По его словам, короткие игровые тренировки с мячом можно начинать с двух лет. И тогда перспективные игроки определятся уже к началу школы. Да и вообще спортивная подготовка еще никому не мешала. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказывает: с двух лет, конечно, вряд ли пока получится, но что-то подобное в младшей школе можно сделать. "В двух школах Красногорска мы уже запустили пилотный проект - футбольные секции для учеников 1-4 классов. Первые же занятия показали востребованность: пришло больше 200 детей", - говорит Абаренов. По сути, получилась калька советских дворовых секций, куда принимали всех желающих независимо от способностей и материального состояния семьи. Приходи, попробуй погонять мяч вместе со всеми, а там поглядим, что получится.

К сезону зимнего спорта в Подмосковье открылись 18 горнолыжных баз. Это 70 спусков разного уровня сложности протяженностью от 350 метров до 10 километров. Фото: РИА Новости

"Хотим создать понятный для родителей спортивный продукт, распространив эту модель на все муниципалитеты области", - продолжает министр. В том, что жителям области это нужно, он не сомневается. К примеру, в том же Красногорске, в микрорайоне Петрово-Дальнем, бесплатные футбольные секции есть только для подростков от 14 лет, а детям помладше предлагают ходить за деньги. Для их родителей школьный футбол - выход. "Дальше ребята сами выберут, идти ли им в профессиональную спортшколу и, вообще, стоит ли заниматься спортом. Но основу мы должны заложить", - уверен Абаренов.

Выйдем в Сеть

Разработкой цифрового сервиса, в котором будет собрана вся информация о спортивных возможностях каждого муниципалитета, в Подмосковье уже занимаются. Это будет портал, который поможет подобрать спортивную секцию, кружок или профессиональную спортшколу исходя из пожеланий и возможностей посетителей. Указав определенные критерии - возраст, желаемый вид спорта, микрорайон, в котором должна находиться секция, ограничения по здоровью, если они имеются, - человек получит полное спортивное меню с указанием как бюджетных, так и платных кружков. Дмитрий Абаренов утверждает, что такой ресурс появится в регионе уже в следующем году.

"А еще мы хотим систематизировать все спортивные мероприятия, чтобы к ним могли присоединиться все желающие, подстроить под них свой жизненный график", - добавляет министр. Соревнований в области проходит много, к участию в которых приглашают как профессиональных спортсменов, так и любителей. Например, традиционная "Лыжня России", на которую собираются лыжники со всей страны, весьма популярна в Подмосковье, и "Кросс нации" - Всероссийский день бега, и "Манжосовская лыжня", которой лыжники традиционно заканчивают последний день года. В области хотят создать единый электронный календарь, где свериться с датами сможет любой желающий.

Кстати

Чем занимаетесь?

Самые популярные в Московской области виды спорта - бег, футбол, единоборства, легкая атлетика и велоспорт. Они не требуют специальной формы, особых навыков. В последнее время набирает популярность настольный теннис, поэтому сейчас в подмосковных парках начали устанавливать специальные антивандальные столы, поиграть за которыми можно в любой момент и со своими ракетками.

А еще почти в каждом городском парке по утрам можно застать зарядку, рассчитанную именно на физкультурников-любителей. Ее проводят для участников "Активного долголетия", но присоединиться может любой желающий.

Стадионы при некоторых школах области теперь постоянно заняты.

К сезону зимнего спорта в Подмосковье открылись 18 горнолыжных баз. Это 70 спусков разного уровня сложности протяженностью от 350 метров до 10 километров.