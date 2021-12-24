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24.12.2021 19:06
Рубрика: Культура

Искусство в подарок: Какие новогодние арт-маркеты открыты в Москве

Текст: Инга Бугулова
Где можно подобрать подарок к Новому году человеку, который любит и ценит искусство? В Москве это не проблема - чем ближе каникулы, тем больше вариантов. "Российская газета" предлагает несколько зимних маркетов, которые помогут определиться с тем, что положить под елку.
Фото: ЦСИ Винзавод Фото: ЦСИ Винзавод
Фото: ЦСИ Винзавод

Новогодний маркет современного искусства WIN-WIN, 25-26 декабря, Центр современного искусства Винзавод

В этом году маркет WIN-WIN (его концепция была предложена еще в 1981 году профессорами Гарварда Роджером Фишером и Уильямом Юри) пройдет в Москве в третий раз и займет сразу три пространства Винзавода: Винтажный Зал, Бродильный Цех и Малое Винное Хранилище. Живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства представят художники, галереи, творческие объединения и мастерские. Полный список участников маркета можно посмотреть на официальном сайте Винзавода. Вход свободный, часы работы - с 13.00 до 22.00.

Фото: ЦСИ Винзавод

Новогодний маркет современного искусства ГУМ-Red-Line, 11 декабря - 31 января, ГУМ

Присмотреть работы современных художников можно и в Арт-запаснике галереи ГУМ-Red-Line. Для новогоднего маркета здесь отобрали яркие произведения известных российских авторов, а также молодых художников. В подборке представлены живопись, графика и арт-объекты. Среди авторов - Олег Котельников, Роман Ермаков, Франц Родвальд, Юлия Картошкина, Карина Барабанова и многие другие. Арт-запасник расположен на третьем этаже ГУМа и открывается по запросу сотрудниками галереи.

NEW YEAR-R-R ART MARKET, 18 - 26 декабря, галерея Art & Brut

Маркет организован сразу несколькими галереями - Sample, "Объединение", OilyOil и самой Art & Brut. Гостям будут представлены живопись, графика, скульптура, керамика и принты, причем можно не только посмотреть и купить работы, но и пообщаться с их создателями. Среди участников - Алексей Дубинский, Миша Никатин, Александр Заболотный, Нана Тотибадзе, EXANTRES, Надя Лихогруд и другие авторы. Вход свободный, с 13.00 до 22.00 по выходным и с 12.00 до 21.00 по будням.

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