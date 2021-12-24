Каким был путь развития ООО "Газпром трансгаз Москва"

Теперь сложно поверить в то, что развитие газопроводных сетей в Центральной России началось в 1946 году. Именно тогда, 75 лет назад, в эксплуатацию ввели первый магистральный газопровод Саратов - Москва. С тех пор изменилось многое: газопроводная сеть выросла и расширилась настолько, что без голубого топлива жители российских регионов уже не представляют своей жизни.

Через магистральные газопроводы ООО "Газпром трансгаз Москва" газ поступает к распределительным сетям отечественных городов и районов и транспортируется на экспорт, к западным границам. Фото: Газпром трансгаз Москва

История успеха

В далеком 1946 году для обслуживания первого в центре страны магистрального газопровода было образовано Управление эксплуатации. Скорее всего, сотрудники этой компании 75 лет назад и представить не могли, как в будущем изменится вся отрасль газоснабжения. Важные вехи на пути развития ООО "Газпром трансгаз Москва" можно перечислять бесконечно: буквально каждый год непростого, но успешного пути ознаменован важными событиями в истории не только компании, но и регионов ее присутствия в целом. Ведь там, где появлялся газопровод, жизнь людей менялась кардинально.

В 1960 году Кольцевой газопровод Московской области протяженностью более 400 километров стал драйвером развития этой территории. Рост промышленного потенциала позволил сделать Подмосковье центром новых производств. Рядовые жители, в свою очередь, ощутили весь комфорт центрального газоснабжения. Строительство магистральных газопроводов шло в это время стремительными темпами, параллельно возводилась станция для хранения газа в подмосковном Щелкове. Шесть лет спустя за крупные успехи в обеспечении природным газом промышленности и населения Московское управление магистральных газопроводов (именно такое название тогда носила компания ООО "Газпром трансгаз Москва") удостоено высшей награды СССР - ордена Ленина.

На этом развитие сети газоснабжения не остановилось. Десятилетия напряженного труда газовиков позволили выстроить качественную инфраструктуру от столицы и до самой границы с Украиной. В 2000 году в Курской области введена в эксплуатацию крупнейшая в Европе газоизмерительная станция "Суджа". Именно на ней ведется учет газа, который транспортируется в ближнее и дальнее зарубежье.

Наука удивлять

Все это время компания совершенствует технологии строительства газопроводов и передачи газа. Научные разработки позволяют сделать важный процесс работы с топливом безопасным. Так, в 2004 году завершаются испытания опытного образца байпасного устройства, которое впервые в истории газовой промышленности дает возможность осуществлять дефектоскопию отдельных участков газопроводов без ограничения давления и объемов газового потока.

Три года спустя в компании начали использовать новую технологию для врезки под давлением. Таким образом, бесперебойная подача голубого топлива как на промышленные объекты, так и рядовым потребителям стала нормой для производственных процессов газовой отрасли.

Параллельно в регионах присутствия компании формируются подразделения аварийно-восстановительных работ. В компании уверены: перебоев с поставками газа быть не должно, но, если это и случилось, восстановить газоснабжение важно в кратчайшие сроки и надолго.

Именно благодаря такому подходу число аварий на газопроводах и случаев отключения потребителей от голубого топлива за все 75 лет так и осталось несущественным.

Опыт показывает, что природный газ - самый экономически эффективный и безопасный вид топлива

- Для больших компаний есть две причины, из-за которых становится жизненно необходимо вести собственные разработки: масштабное строительство и эксплуатация массы инфраструктурных объектов, - отмечает генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Москва" Александр Бабаков. - Значительная часть конструкторской, инновационной деятельности ведет наш Инженерно-технический центр. Но часто мы привлекаем сторонние организации - например, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Задаем им вопросы по различной тематике - они предлагают свои решения, мы оцениваем их перспективность. Иногда сторонние организации приходят к нам со своими предложениями.

В минувшем году ООО "Газпром трансгаз Москва" было удостоено премии ПАО "Газпром" в области науки и техники. Награду получила связанная с эксплуатацией газотранспортной системы Новой Москвы разработка. Инновация позволила проводить коррозионный мониторинг состояния трубы.

- Еще одну премию получила работа компании "Газпром космические системы", в авторском коллективе которой состоял один из наших сотрудников, - добавил Александр Бабаков. - Это исследование посвящено применению беспилотных летательных аппаратов для мониторинга состояния ГТС.

Инвестиции в будущее

Развитие газовой промышленности не останавливается, несмотря на высокий процент газификации регионов. С главами большинства областей ЦФО компания уже подписала соглашения о работе до 2025 года. Инвестиции в каждый регион разные, однако все программы развития объединяет одна важная цель - повышение уровня экологической безопасности как газовой отрасли, так и смежных с ней.

В частности, именно в "Газпром трансгаз Москва" инициировали программы перевода автотранспорта на газомоторное топливо.

- Экологическая политика компании направлена на рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды: снижение негативного воздействия на природу, установление высоких экологических стандартов при производственной деятельности и при проведении природоохранных мероприятий, - отмечает Александр Бабаков.

Именно поэтому компания инвестирует в газозаправочную инфраструктуру: за пять лет - с 2015 года - сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Газпрома увеличилась в 1,7 раза, а объем реализованного компанией газомоторного топлива за этот период вырос более чем в два раза. Опыт показывает, что природный газ - самый экономически эффективный и безопасный вид топлива. Именно поэтому его начинают использовать не только для личных и корпоративных авто, но и для общественного транспорта, а также коммунальной техники.

Цифра

25 процентов населения России обеспечивает голубым топливом ООО "Газпром трансгаз Москва"