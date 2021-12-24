Костромичи потребовали оградить их от лосей

После смертельных аварий с участием лосей жители Костромской области создали петицию с требованием установить на дорогах в местах выхода диких животных специальные ограждения. Но если в петиции речь идет просто о парнокопытном млекопитающем из семейства оленевых, то в местных пабликах в соцсетях вина часто возлагается на известную во всем мире Сумароковскую лосиную ферму, что расположена сравнительно недалеко от Костромы. Хотя ее "воспитанники" в ДТП не попадали ни разу.

Поставьте заборы

Самая резонансная дорожная авария последнего времени с участием сохатого, подтолкнувшая к написанию петиции, случилась в регионе 25 ноября: около девяти часов вечера на 95-м километре федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо", на отрезке Кострома - Иваново, внедорожник сбил выскочившего на дорогу лося. Зверя от удара отбросило на двигавшийся по встречке микроавтобус "Луидор", который резко затормозил. Крупное животное пробило лобовое стекло автобуса. В результате от полученных травм на месте скончались 34-летний водитель и две пассажирки - 48 и 50 лет. Еще одну женщину доставили в больницу.

"На автодорогах Кострома - Красное-на-Волге и Кострома - Иваново стало очень страшно ездить, поскольку ты не понимаешь, в какой момент может случиться ДТП, едешь, как в "последний путь", даже снижая скорость до 50 километров в час. На трассах установлен дорожный знак "Дикие животные", но он никак не защищает ни водителей, ни животных от аварий", - пишет автор петиции, которую подписали более двух тысяч человек.

Поддержали возмущенных земляков региональные активисты ОНФ, обратившиеся в областной департамент транспорта и дорожного хозяйства с просьбой начать обустройство заборов. По их словам, в прошлом году костромское охотуправление включило трассу Кострома - Красное-на-Волге в топ-3 самых лосеопасных дорог региона наряду с федеральными трассами Кострома - Шарья - Киров - Пермь и Кострома - Иваново.

Однако есть и более радикальные предложения. "Нужно создать петицию с требованием перенести лосеферму в Кологривский или Вохомский район, в Кологриве как раз есть федеральный заповедник, они там будут под защитой, хватит вокруг Костромы создавать риски для граждан!" - призвал пользователь местного паблика в соцсети "ЧП Кострома". И разделяющих такое мнение довольно много, из-за чего сотрудникам уникального Государственного природного заказника "Сумароковский" пришлось даже оправдываться.

"Свои" машин не боятся

- Со стороны властей и ГИБДД претензий к нам нет. Статистику посмотрите. Сколько одомашненных лосей с ошейниками в ДТП погибло? Ни одного! На сегодняшний день не было случаев, чтобы наши лоси попадали в ДТП. Но негатив почему-то пошел в нашу сторону, - недоумевает директор заказника Николай Грачев.

Николай Леонидович объясняет: дикий лось перебегает дорогу перед транспортом, вероятно, от страха, но питомцы лосефермы машин не боятся совсем.

Трассу Кострома - Красное-на-Волге включили в топ-3 самых лосеопасных дорог региона

- Им с детства трактор-кормилец корма привозит, машина кашу доставляет, поэтому страха у них нет. Наш лось может выйти на обочину, но резко никуда не побежит, подождет, когда дорога освободится, - говорит Николай Грачев, возглавляющий лосеферму уже 23 года из 58 лет ее существования у деревни Сумароково.

Созданная в 1963 году костромская лосеферма стала площадкой для масштабирования опыта по одомашниванию лосей, накопленного до того учеными Печеро-Илычского государственного заповедника. Предполагалось, что ручные лоси, которым не нужны теплые помещения и запасы сена, могут стать очень перспективными сельхозживотными. Надежды оправдались не полностью: норов у сохатых оказался намного независимее, чем ожидалось, и при всей своей привязанности к "воспитателям" одомашненный лось все равно сохраняет повадки дикого животного.

Но чрезвычайно полезное - и даже без всяких преувеличений целебное - лосиное молоко, "настоянное" на 350 видах растительного корма (осиновой коре, еловых иголках, мухоморах и прочем подобном), получать здесь научились отлично. Хотя это очень непростая задача, да и выход продукта по своим объемам несопоставим с масштабами производства традиционных молочных ферм с КРС. Лосихи дают молоко всего четыре месяца в году - примерно с апреля по август - и около двух с половиной литров молока за одну дойку. Но пользы от этих двух литров столько, сколько не будет и от 20 коровьих. Чтобы вылечить среднюю язву желудка, надо, говорят, выпить примерно 12 литров лосиного молока. И все! Оно, кроме того, препятствует развитию дисбактериоза, нормализует кишечную микрофлору, повышает иммунитет.

До недавнего времени молоко поставляли в местный санаторий имени Ивана Сусанина, где продукт замораживали в жидком азоте и использовали для лечения язвенников весь год. Но сейчас санаторий закрыт на капитальный ремонт, и молоко желающие приобретают прямо на ферме, в сезон. И конечно, его дегустируют туристы.

Скорость имеет значение

Сегодня Сумароковская лосиная ферма - один из самых известных туристических брендов Костромской области. Об уникальном заказнике знают не только в России, но и в мире. По словам Николая Грачева, в этом году, по прогнозам, число посетивших ферму туристов достигнет 75 тысяч (в 2020-м гостей было более 60 тысяч). Пандемия и введение ограничений лишь увеличили сюда турпоток: экскурсии на ферме проводятся на свежем воздухе, поэтому ее закрывали для посещений совсем ненадолго.

Все расписано уже и на предстоящие новогодние праздники. Директор признается, что персонал с таким наплывом справляется с трудом, работает без выходных (что на зарплате, к сожалению, никак не отражается). В целом же этот объект показа и вся сопутствующая инфраструктура, по подсчетам Николая Грачева, приносят региону примерно 150 миллионов рублей в год. При своих не очень великих размерах.

- Мы искусственно поддерживаем стадо в 30-40 голов. Остальных лосей или распродаем, или выпускаем в дикую природу, - объясняет директор.

На всей же территории области площадью более 60 тысяч квадратных километров (что в два раза больше Бельгии), по данным региональной администрации, насчитывается около 21 тысячи сохатых.

- Если ферму перевести в Кологрив, о туризме можно будет забыть сразу. Потому что один из важнейших факторов, привлекающих туристов, - это близость ее к Костроме, - уверен Николай Грачев. Однако одной установкой ограждений, считает он, проблему выхода животных на дорогу не решить: нужно хорошо очищать обочины от всей растительности, чтобы животных было видно издалека, а вдобавок к ограждениям делать специальные подземные переходы, потому что лоси все равно будут стремиться перебраться через дорогу по своим путям миграции и начнут это делать на границе заборов.

Сами же костромичи, несмотря ни на что, главным гарантом безопасности на дороге считают все же именно соблюдение ПДД. "Знаки, предупреждающие о диких животных, имеются? Ограничение на участках, где возможен выход на трассу диких животных, имеется? С какой скоростью надо ехать, чтобы туша взрослого лося (примерно 400 килограммов) отлетела на встречный автомобиль? Порой не лоси на дороге виноваты, а бараны за рулем", - прокомментировал начавшуюся полемику пользователь соцсетей с ником Sergey Kirshanov.

Комментарии

УМВД России по Костромской области:

- На протяжении всего 2021 года сотрудники полиции занимались решением вопроса об установке ограждений на наиболее аварийных участках федеральной автодороги Р-132 "Золотое кольцо". За пять лет на этой трассе произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 10 получили травмы. В октябре 2021 года управление ГИБДД в адрес владельца дороги ФКУ Упрдор "Холмогоры" направило предложения по обустройству заборов, препятствующих выходу диких животных на проезжую часть на отдельных участках. Несмотря на то что требованиями ГОСТ данные ограждения не предусмотрены, вопрос установки ограждений проработан. В 2022 году запланирован монтаж сетчатого ограждения на двух участках автодороги Р-132: с 91-го по 95-й километр и с 99-го по 103-й километр. В 2019 году металлический забор уже установлен на автодороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь с 18-го по 22-й километр, а в 2020 году к нему добавлено еще около шести километров таких ограждений.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области:

- Проблема выхода лосей на проезжую часть актуальна для одной региональной дороги - Кострома - Красное-на-Волге. Но установка ограждений возможна только при проведении ее капитального ремонта. Вопрос включения дороги Кострома - Красное-на-Волге в программу капитального ремонта находится в стадии рассмотрения.