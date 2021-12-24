Курская АЭС отметила свое 45-летие высокими производственными показателями

В ноябре 1973 года в Курской области произошло событие, которое заставило внести изменения на географической карте: древний Сейм по воле человека понес свои воды по новому руслу. Недалеко от поселка Курчатова он как бы выровнял свой извечный изгиб и стал короче на 10 километров, освободив место для будущего водохранилища создаваемой Курской атомной станции.

А в декабре 1976 года на курской земле в работу вступил энергоблок с уран-графитовым канальным реактором мощностью один миллион киловатт-часов - самый мощный на тот момент единичный генератор электроэнергии в Центрально-Черноземном экономическом регионе страны.

Станция изменила направление развития

С последующим вводом в эксплуатацию еще трех энергоблоков-миллионников КуАЭС прочно заняла лидирующие позиции в электроэнергетике пяти областей Черноземья и стала одной из самых мощных АЭС России. Общая мощность в четыре миллиона киловатт-часов до сегодняшнего дня не превзойдена ни одной из электростанций региона.

За 45 лет работы курские энергоблоки поставили в Единую энергосистему страны более 985 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, обеспечивая энергетическую безопасность территориально-промышленного комплекса на базе железорудных месторождений Курской магнитной аномалии. Так же как при строительстве АЭС изменилось направление русла Сейма, с вводом энергоблоков Курской АЭС изменилось направление развития одного из важнейших экономических регионов страны.

Юбилейный год предприятие завершает неоспоримыми успехами, достойно выполняя свою миссию обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при гарантированной безопасности как высшего приоритета в своей деятельности.

2 декабря 2021 года КуАЭС выполнила госплан года по выработке электроэнергии - 22,8 миллиарда киловатт-часов. К моменту публикации в единую энергетическую сеть страны передано свыше 24 миллиардов киловатт-часов. Потребителям электроэнергии атомной станции уже отпущено более 22 миллиардов киловатт-часов, что превышает годовое потребление таких стран, как Исландия или Хорватия. Прогнозная выработка электроэнергии КуАЭС в 2021 году ожидается в пределах 25 миллиардов киловатт-часов.

Безопасность прежде всего

- Все годы коллектив Курской АЭС обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков с реакторами РБМК, - отмечает гендиректор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров. - Высококлассные специалисты, пришедшие в свое время на атомную станцию с оборонных предприятий, сумели передать и привить своим преемникам главные правила атомщиков: работа на безопасность и на перспективу.

В приоритетном порядке на КуАЭС надежно обеспечивается ядерная, радиационная и экологическая безопасность. Безопасность - это не просто требование к работе АЭС - это жизненное кредо персонала станции, его постоянно поддерживаемый способ трудиться.

Все годы работы АЭС жителям региона были обеспечены чистый воздух, чистая вода и заповедное природное разнообразие, наблюдаемое в непосредственной близости от станции на территории ее промплощадки. Несмотря на выработку колоссальных объемов электроэнергии, район присутствия Курской АЭС остается "зеленой лужайкой", на его состояние не влияют производственные процессы.

Станция вносит свой вклад в декарбонизацию экономики. Только в 2021 году работа энергоблоков предотвратила попадание в атмосферу более 12 миллионов тонн выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2, которые могли бы поступить в атмосферу при сгорании органического топлива.

Строительство новых энергоблоков создает перспективу работы Курской атомной станции практически на весь XXI век

Руководствуясь приоритетом безопасности и экономической эффективностью, коллектив станции не раз становился победителем в решении сложнейших технических, технологических и производственных проблем, справлялся с ними по самому высокому классу.

Основные из них - выполнение в 1994-2009 годах глубокой технической модернизации энергоблоков и продление сроков их эксплуатации. Станция прошла техническую модернизацию на основе передового оборудования без "отрыва от производства", с нарастанием выдавая электроэнергию в энергосистему страны.

Внедрение инновационных технических систем на энергоблоках КуАЭС позволило существенно повысить безопасность работы АЭС и выйти на более качественный уровень ее эксплуатации.

Глубокая модернизация Курской АЭС укрепила международный авторитет российской атомной энергетики, ее результаты были признаны мировым профессиональным сообществом атомщиков.

Новый технический уровень и степень безопасности, достигнутые в результате глубокой модернизации, обеспечили необходимые условия для продления сроков эксплуатации каждого из четырех действующих энергоблоков КуАЭС. Их работа в продленный срок эксплуатации равнозначна использованию дополнительной электрической мощности 1 ГВт (равно мощности одного из действующих энергоблоков станции) в течение 60 лет. За дополнительный период эксплуатации курскими энергоблоками выработано более 275 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из более чем 985 миллиардов киловатт-часов, генерированных за все годы работы станции, или порядка 28 процентов. Техническое и технологическое обновление производства выполняется на станции в непрерывном режиме.

Задаче поддержания работоспособности энергоблоков служит процесс управления ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторов. Коллектив КуАЭС успешно справился с решением и этой принципиально новой задачи. Впервые восстановление ресурсных характеристик (ВРХ) графита реакторной установки выполнено в 2013-2014 годах на втором энергоблоке станции. Наработки курян дали возможность перевести эти операции в разряд промышленной ремонтной кампании с существенным сокращением сроков и стоимости работ. Сегодня ВРХ включается в плановые ремонты и успешно выполняется на всех действующих энергоблоках станции.

ВВЭР-ТОИ до начала XXII века

Курская АЭС - пример замечательного свойства атомной энергетики быть на острие научно-технического инновационного развития. Его основные направления находятся в русле современных трендов: активного внедрения цифровизации и налаживания производства новых продуктов - кобальта-60 и медицинских радиоизотопов.

В год 45-летия на площадке АЭС успешно реализуется один из топовых проектов Госкорпорации "Росатом" - сооружение референтных энергоблоков ВВЭР-ТОИ, в ходе которого осваиваются передовые технологии по строительству энергоблоков поколения 3+. С пуском первого из них КуАЭС откроет очередную страницу в развитии атомной энергетики России. Без преувеличения можно сказать, что от реализации этого проекта зависит успех Росатома на международном рынке ядерных энергетических технологий в экспортном ориентировании.

- С учетом главной цели Росатома - устойчивого развития - для атомной промышленности курская площадка имеет стратегическое значение. Здесь отрабатываются технологии, решения, которые будем тиражировать на зарубежные стройки, - отметил во время одного из визитов на Курскую АЭС-2 гендиректор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. - Но что еще важно для нас как для государственной корпорации, так это интересы людей. Замещающие мощности обеспечат энергобезопасность Центрального федерального округа, а это свыше 39 миллионов человек.

К настоящему времени на площадке первого и второго энергоблоков станции замещения произошли все 10 ключевых событий, запланированных на 2021 год, причем многие из них - с опережением графика. Из пяти госзаданий выполнено четыре. Реализация еще одного - достичь готовности объекта двухблочной Курской АЭС-2 в объеме 37,3 процента - будет зафиксирована по итогам года.

Строительство новых энергоблоков создает перспективу работы Курской атомной станции практически на весь XXI век. С самыми мощными энергоблоками ВВЭР-ТОИ по 1255 МВт каждый предприятие надолго сохранит свое нынешнее положение лидера электроэнергетики Черноземья.

Развитие региона присутствия, его социальное благополучие - особая забота атомного гиганта.

- Курская АЭС, как лидер промышленного комплекса региона, после выработки электроэнергии главной задачей видит стремление приносить пользу людям через развитие социально значимых инициатив - городских проектов, инфраструктуры, через поддержку начинаний, помогающих сохранить традиции, - подчеркивает директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

Благодаря присутствию на своей территории атомной станции и поддержке ее развития Курская область в целом и город Курчатов в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и администрацией Курской области получают многомиллиардные средства дополнительно к немалым налоговым отчислениям. Город атомщиков Курчатов - современный город с горизонтом развития до конца текущего столетия.

Нынешнее поколение курян живет и работает, не задумываясь, откуда в квартирах появляется электричество, что оживляет станки, агрегаты и другое оборудование заводов и комбинатов, на стройках и в офисах. Всем известно: электричество дает атомная станция. Бесперебойно, надежно, безопасно.

P. S. 19 декабря 2021 года энергоблок № 1 Курской АЭС после 45 лет выработки электроэнергии переведен в режим эксплуатации без генерации.