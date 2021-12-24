МЦД-4 планируется полностью запустить в 2023 году

Продолжается развитие железнодорожных маршрутов, которые, соединяя города Подмосковья, проходят через столицу. Их называют еще наземным метро - за то, что поезда по ним идут почти с такой же регулярностью, как в подземке - каждые пять минут. Первые два Московских центральных диаметра запустили в 2019 году.

Сейчас Москва вместе с ОАО "РЖД" обустраивает третий, четвертый и пятый диаметры. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленную станцию Матвеевская МЦД-4, который связал города Апрелевка на Киевском направлении железной дороги и Железнодорожный на Горьковском направлении.

Сама же Матвеевская находится на границе двух районов - Очаково-Матвеевское и Раменки. Прежде жители, которые пользовались ею, за 10-12 минут доезжали до Киевского вокзала. Когда в декабре на Большой кольцевой линии открылась станция Аминьевская, они получили возможность добраться до метро всего за пару минут. В 2022 году откроется и станция Минская, и тогда они смогут так же пересаживаться на Солнцевскую линию подземки.

Изменилась и сама станция Матвеевская. Еще пару лет назад это была типовая платформа пригородных электричек, открытая всем ветрам. Теперь на ее месте построен современный вокзал. С лифтами и эскалаторами, которые ведут к поездам. С тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями, благодаря которым тепло зимой. Две новые платформы под навесами защищают пассажиров от дождя и снега.

Рядом со станцией расположены остановки 10 маршрутов наземного транспорта. Сейчас ею пользуются свыше 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от нее. В будущем году на этом направлении откроются еще семь новых станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаковская и Минская. Всего же в 2022 году, по словам Собянина, планируется открыть на диаметрах 10 новых и реконструированных станций.

Глава города отметил, что 2021 год оказался, пожалуй, одним из самых плодотворных для Москвы с точки зрения сотрудничества с железными дорогами: "Огромное количество работы выполнено за этот период, - рассказал он. - Построены новые дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции строительства МЦД-3 и МЦД-4. Построено и реконструировано восемь новых современных вокзалов. По сути дела, это уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему комфорту, уровню не уступают станциям метрополитена".

В 2022 году на центральных диаметрах рассчитывают открыть еще 10 станций

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров добавил, что каждый новый транспортный объект в Москве уникален: "На всех применяются новые технические решения, которых на предыдущих не было. На следующий год планы еще более амбициозные". МЦД-4 планируется запустить целиком в 2023 году. Общая протяженность этого маршрута - 86 километров. Вдоль него расположены 39 остановочных пунктов.