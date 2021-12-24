Москва встала в 9-балльных пробках

К 17:00 пятницы скорость движения на столичных дорогах сильно замедлилась. Трафик оценивается в 9 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Скорость личных автомобилей составляет в среднем 24 км/ч, автобусов - 27 км/ч.

Основные затруднения образовались в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. При этом хуже всего едет Садовое кольцо, здесь скорость составляет всего 18 км/ч. Лучше всего двигаются вылетные магистрали в сторону области: Кутузовский проспект, Ярославское и Каширское шоссе.

Напомним, ранее департамент транспорта прогнозировал в пятницу загруженность дорог до 9-10 баллов. Улучшится трафик движения после 20:00.