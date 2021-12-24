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24.12.2021 14:13
Рубрика: Экономика

Пенсии и пособия за январь 2022 года начнут приходить с 29 декабря

Текст: Ольга Игнатова
Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, пенсии за январь 2022 года будут перечислены досрочно - 29 и 30 декабря 2021 г. Об этом сообщает отделение ПФР по Москве и Московской области.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Доставка пенсий через "Почту России" начнется с 3 января 2022 г.

Досрочно доставят и некоторые пособия. Так, например, начиная с 29 декабря в Санкт-Петербурге начнут доставляться ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

В Нижнем Новгороде доставка пенсий и иных социальных выплат через "Почту России" начнется с 3 января.

Например, жителям Нижнего Новгорода пенсии за 3 января почтальоны принесут в тот же день. 4 января - за 4, 5 января. 5 января - за 6, 7 января. 6 января - за 8, 9 января 2022 года. С 10 января пенсии будут разносить по установленному графику.

А перечисление пенсий и иных социальных выплат гражданам за праздничные и выходные дни января 2022 года (1‑10 января) через банки будет произведено 29 декабря 2021 года. Это касается и пособий беременным женщинам и одиноким родителям.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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С 11 января пенсии начнут перечисляться по ранее утвержденному графику.

В Воронежской области зачисление пенсий и пособий за первые десять дней января через банки также начнется с 29 декабря 2021 года.

За остальные даты доставки выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться в январе 2022 года в обычном режиме.

В Краснодарском крае почтальоны 3 января принесут пенсии за 3, 4, 5 января. 5 января - за 5 и 6 января. 7 января - за 7 и 8 января.

В ПФР также обращают внимание, что жители каждого региона смогут найти информацию о выплате январских пенсий и пособий на сайте своего регионального отделения.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Воронежская область

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