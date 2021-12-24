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24.12.2021 03:12
Рубрика: Культура

Редкие документы и фото Центрального телеграфа станут экспонатами Политеха

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Редкие фотографии, архивные документы, личные дневники и телетайпы, хранившиеся в здании Центрального телеграфа на Тверской, станут экспонатами Политехнического музея.

Артефакты отражают разные периоды жизни Центрального телеграфа, развитие электросвязи и телекоммуникаций в России. Все это годами собирали сотрудники телеграфа, а позднее - компании "Ростелеком". В итоге скопилась внушительная коллекция, насчитывающая не одну тысячу артефактов. Дипломы, фотоснимки, средства связи, первые телеграфные аппараты, телетайпы более позднего времени...

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Хранились они в здании на Тверской. Со сменой собственника все предметы пронумеровали, упаковали и перевезли в другое место. Теперь их изучают музейные сотрудники. "Надеюсь, нас ждет немало находок и открытий, представляющих интерес не только для специалистов, но и для широкой аудитории, - рассказала гендиректор Политехнического музея Елена Проничева. - Мы очень рассчитываем, что уже в будущем году, когда музей будет отмечать свое 150-летие, наша коллекция пополнится целой серией новых предметов и экспонатов".

Некоторые из них вчера показали журналистам. По словам куратора фондов Политеха по разделам "Связь", "Радиотехника", "Хранение информации" и "Автоматика" Романа Артеменко, особенно интересны личные дела телеграфистов 1877-1926 годов. Сотрудники телеграфа, отмечает он, были людьми образованными. Им приходилось сдавать тесты на грамотность на двух языках. Есть в коллекции подборка номеров "Советского телеграфиста", пленка с редкими кадрами кинохроники.

А вот на глаза попадается толстенный справочник конца XIX века. Здесь все - от истории развития телеграфа до новостей, на то время свежих. Например, из книги с пожелтевшими от времени страницами, а ей уже 123 года, можно узнать, что в 1898 году между Санкт-Петербургом и Москвой открылась первая телефонная линия. Не менее важные свидетели истории - старые фотографии. На одних - работавшие в телеграфе люди, а на других - аппаратура, технические залы и парадные интерьеры. Неплохо сохранился полевой телефон 1931 года. Навскидку тянет примерно на шесть кило. На фронте в годы Великой Отечественной, по мнению музейщиков, бывал вряд ли, числился, скорее всего, в резерве, то есть в любой момент мог отправиться на выручку связистам.

Некоторые экспонаты привезти, чтобы показать журналистам, весьма проблематично, признается Артеменко. Есть телетайпы весом по 70 килограммов. А редкие телефонные станции - и по два центнера. "Аппараты не легкие, поскольку были рассчитаны на многолетний труд", - говорит он. Как рассказала Марина Руднева, председатель совета директоров компании Vos hod, после оценки предметы останутся на хранении в Политехе и будут экспонироваться на его площадках. Увидеть часть экспонатов можно будет и в здании самого телеграфа, но уже в 2024 году. Именно к этому времени планируется завершить его реставрацию.

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