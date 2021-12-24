Тамбовчанин стал лучшим школьным поваром страны

Новости

В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
Кабмин в 2022 году выделит 5 млрд рублей на модернизацию пунктов "Почты России" 15:59
Путин поручил кабмину помочь молодым ученым с жильем 15:59
Кабмин выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку дальневосточных регионов 15:59
Правительство поддержит проекты регионов по обновлению электротранспорта 15:50
Члены банды грабителей сотовых салонов получили до 14 лет колонии 15:45
Путин объявил о продолжении программы мегагрантов 15:41
Путин назвал обязательное условие развития России 15:41
Путин: Реализация нацпроектов должна дать весомые и очевидные результаты 15:39
Препарат для лечения СМА включили в перечень важнейших лекарств 15:37
Цена на газ в Европе в пятницу упала на 25% 15:31
Google: Компания определится с обжалованием штрафа в 7,2 млрд рублей позднее 15:29
Президент призвал кабмин учесть жалобы региональных журналистов 15:28
Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало 15:25
Путин: Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний 15:24
Самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги 15:23
В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения ответственности шахтеров 15:21
Российской фигуристке после проката понадобилась помощь врачей 15:20
В Госдуме оценили штраф для Google в 7,2 млрд рублей 15:20
Путин: Экономика восстановилась после спада и вернулась на траекторию роста 15:18
Путин попросил кабмин держать вопросы здравоохранения на особом контроле 15:13
Путин отметил четкую сплоченную работу правительства 15:09
Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране 14:59
В МИД РФ считают маловероятными ответные меры США по линии ВТО 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 15:27

Тамбовчанин стал лучшим школьным поваром страны

Текст: Ирина Манаева (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 293(8644)
Тамбовчанин Александр Лавринов стал лучшим школьным поваром страны. На минувшей неделе его творожная запеканка покорила жюри всероссийского конкурса.
В отрасли общественного питания Александр Лавринов работает более 30 лет. Фото: Администрация города Тамбова В отрасли общественного питания Александр Лавринов работает более 30 лет. Фото: Администрация города Тамбова
В отрасли общественного питания Александр Лавринов работает более 30 лет. Фото: Администрация города Тамбова

Александр работает в сфере общественного питания более 30 лет. Последние шесть - заведует пищеблоком в школе N 5 имени Ю. Гагарина в Тамбове.

Фото: РИА Новости
Суп vs пицца: Школьному питанию поставили оценку

В конкурсе "Лучшая школьная столовая" участвовали представители 61 региона России - более 25 тысяч человек. Самые умелые отправились в Москву. В финале 65 поваров устроили настоящую кулинарную битву. У них было 2,5 часа на то, чтобы соорудить полноценный обед для младшеклассников.

Александр Лавринов посоветовался с технологом тамбовского муниципального предприятия "Школьник" Татьяной Барановой и приготовил зразы с овощами и рисом, творожную запеканку и ягодный компот. Получилось вкусно, полезно и - в русле национальной традиции. Жюри оценивало не только состав и качество блюд, но и оригинальность подачи.

В итоге повар из Тамбова разделил первое место с Екатериной Симоновой из московской школы N 1288.

Кстати

В число призеров конкурса вошел еще один делегат Тамбовской области. Оборонинская школа Мордовского района получила диплом за второе место в сельской номинации.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

Главное сегодня

Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы