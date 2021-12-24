Тамбовчанин стал лучшим школьным поваром страны

Александр работает в сфере общественного питания более 30 лет. Последние шесть - заведует пищеблоком в школе N 5 имени Ю. Гагарина в Тамбове.
В конкурсе "Лучшая школьная столовая" участвовали представители 61 региона России - более 25 тысяч человек. Самые умелые отправились в Москву. В финале 65 поваров устроили настоящую кулинарную битву. У них было 2,5 часа на то, чтобы соорудить полноценный обед для младшеклассников.
Александр Лавринов посоветовался с технологом тамбовского муниципального предприятия "Школьник" Татьяной Барановой и приготовил зразы с овощами и рисом, творожную запеканку и ягодный компот. Получилось вкусно, полезно и - в русле национальной традиции. Жюри оценивало не только состав и качество блюд, но и оригинальность подачи.
В итоге повар из Тамбова разделил первое место с Екатериной Симоновой из московской школы N 1288.
Кстати
В число призеров конкурса вошел еще один делегат Тамбовской области. Оборонинская школа Мордовского района получила диплом за второе место в сельской номинации.