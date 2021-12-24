Тамбовчанин стал лучшим школьным поваром страны

Тамбовчанин Александр Лавринов стал лучшим школьным поваром страны. На минувшей неделе его творожная запеканка покорила жюри всероссийского конкурса.

В отрасли общественного питания Александр Лавринов работает более 30 лет. Фото: Администрация города Тамбова

Александр работает в сфере общественного питания более 30 лет. Последние шесть - заведует пищеблоком в школе N 5 имени Ю. Гагарина в Тамбове.

В конкурсе "Лучшая школьная столовая" участвовали представители 61 региона России - более 25 тысяч человек. Самые умелые отправились в Москву. В финале 65 поваров устроили настоящую кулинарную битву. У них было 2,5 часа на то, чтобы соорудить полноценный обед для младшеклассников.

Александр Лавринов посоветовался с технологом тамбовского муниципального предприятия "Школьник" Татьяной Барановой и приготовил зразы с овощами и рисом, творожную запеканку и ягодный компот. Получилось вкусно, полезно и - в русле национальной традиции. Жюри оценивало не только состав и качество блюд, но и оригинальность подачи.

В итоге повар из Тамбова разделил первое место с Екатериной Симоновой из московской школы N 1288.

Кстати

В число призеров конкурса вошел еще один делегат Тамбовской области. Оборонинская школа Мордовского района получила диплом за второе место в сельской номинации.