Туляка привезли из Норвегии и посадили на 12 лет за давнее убийство

Тульский суд признал 49-летнего мужчину виновным в убийстве, совершенном 22 года назад. Обвиняемого нашли в Норвегии.

Предварительное расследование установило, что в ночь на 4 сентября 1999 года обвиняемый в ходе ссоры из-за денег выстрелил в голову своего оппонента из револьвера. Тот скончался в больнице, а стрелявший спешно покинул Россию и был объявлен в международный розыск, сообщили в прокуратуре Тульской области.

В 2019 году мужчину задержали в Норвегии и экстрадировали на родину. В мае 2021 года Ленинский районный суд Тулы приговорил его к 12 годам лишения свободы. В августе приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, дело направили для рассмотрения новым составом суда. 24 декабря был вынесен новый приговор, идентичный прежнему. Вердикт не вступил в законную силу.