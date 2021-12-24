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24.12.2021 01:54
Рубрика: Экономика

Участникам всероссийского форума показали, как нужно управлять домами

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8643)
Сама по себе управляющая компания - всего лишь организация, у которой могут быть свои плюсы и минусы. Вместе с активом жителей УК - сила, способная вывести на хороший уровень обслуживания даже самый безнадежный дом. В этом управляющий партнер компании "Сумма Технологий" Аркадий Суворов уверен. Именно в тесной связке с жителями и властью он поднимал "Гусарскую балладу".

Это крупный жилой комплекс в подмосковном Одинцове. Сюда Суворов привез участников всероссийского форума "Управление многоквартирными домами: собственники и бизнес", чтобы рассказать, как из проблемного недостроя вырос один из лучших жилищных комплексов области.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Гусарская баллада" перешла в компанию Суворова после банкротства застройщика. Дома, вспоминает он, принимали с чудовищными недоделками. Но за короткий срок большую их часть удалось ликвидировать. Как? Во-первых, "Сумма Технологий" является не только управляющей компанией "Гусарской баллады", но и ее теплоснабжающей и водоснабжающей организацией. То есть никаких посредников между жителями и ресурсниками в данном случае нет.

А поскольку УК отвечает еще за тепло и воду, а не просто за состояние труб, по которым они идут к жителям, то в ее штате есть весь набор нужных специалистов. По сути, в "Гусарской балладе" работает та самая сервисная управляющая организация, за создание которых сегодня так ратуют в Подмосковье. Сервисные управленцы отвечают за всю цепочку передачи тепла и воды жителям, а еще они обязательно держат в штате инженера по эксплуатации, которого в обычных УК нет. Но именно он знает все особенности каждого подведомственного дома и большую часть технических проблем способен предупредить.

"Комплексное управление позволяет нам держать более низкий коммунальный тариф. В среднем содержание каждого квадратного метра нашим жителям обходится на 4 рубля дешевле", - делится расчетами Суворов.

Во-вторых, его компания исповедует философию добрососедства. "Мы обязательно держим своего представителя в шаговой доступности", - утверждает Аркадий Суворов. Как-то в УК проанализировали, сколько вопросов за год поступает от граждан по всем известным каналам жилищно-коммунальной связи и сколько получает всегда находящийся под рукой представитель управляющей компании. Получилось 500 и 20 тысяч. Да, не все из последних вопросов были по существу, но все они так или иначе касались комфортного проживания людей в многоквартирных домах. А часть вопросов не переросли в масштаб глобальных проблем именно потому, что были вовремя заданы специалистам.

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