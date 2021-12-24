В Центральную Россию приехали учиться сироты из Сирии

Группа детей из Сирийской Арабской Республики проведет три месяца в "Интердоме" - образовательном центре, который создан на базе легендарного детдома для иностранцев.

В Иваново прибыли 14 сирот и два педагога-сирийца, которые помогут ребятам адаптироваться. Они будут вести уроки арабского и еще два общеобразовательных предмета, а остальную программу обеспечат местные учителя. Гости начнут осваивать русский и познакомятся с культурой России: с народными песнями, танцами, ремеслами, кухней. На мастер-классах их научат готовить национальные блюда. Также школьникам устроят экскурсии в Москву и небольшой тур по Золотому кольцу.

Ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, будут помогать профессиональные психологи, отметили в департаменте образования Ивановской области.

- В "Интердоме" сложилась уникальная традиция: здесь принимают на обучение детей из разных стран мира. На этот раз в Иваново приехали ребята из Сирии. Уверена, что иностранные школьники обязательно подружатся с интердомовцами, - добавила начальник департамента Ольга Антонова.

Гуманитарный проект реализуется в рамках соглашения между Россией и Сирийской Арабской Республикой.

Сегодня Международный центр образования "Интердом имени Е. Д. Стасовой" работает скорее как школа-интернат для одаренных детей. Попасть туда могут не только сироты, но и дети из благополучных семей из разных регионов России.

В "Интердоме" сложилась уникальная традиция: здесь принимают на обучение детей из разных стран

Однако изначально, в 1933 году, это учреждение создавали для иностранных ребят, чьи родители находились в тюрьмах или в опасности как революционеры и антифашисты. Деньги на строительство жертвовали советские граждане и - через отделения МОПРа - жители многих европейских стран.

Справка "РГ"

За 70 лет "Индердом" воспитал не одну тысячу ребят из 85 государств: немцев и греков, испанцев и кубинцев, китайцев и иранцев, выходцев из Анголы, Эфиопии и Нигерии... В Иванове оказывались дети из зоны чернобыльской и других техногенных катастроф, стихийных бедствий в России. В 2004 году Красный Крест передал комплекс зданий в ведение Минобразования РФ.