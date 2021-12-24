Со склада в Домодедово похитили бытовую технику на 400 тысяч рублей

Хищение 15 единиц бытовой техники на общую сумму около 400 тысяч рублей произошло со склада, расположенного в микрорайоне Востряково подмосковного города Домодедово. Подробности дела сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих подозреваемых. Ими оказались работники склада в возрасте от 35 до 39 лет. В квартире родственника одного из задержанных полицейские обнаружили восемь единиц похищенного товара - стеклокерамические варочные панели, встраиваемые микроволновые печи и электрогриль.

Воры рассказали, что технику намеревались продать. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.