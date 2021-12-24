В фитнес-клубах столицы за год умерли уже шесть человек

За этот год в фитнес-клубах Москвы скончались шесть человек: погибшим было от 18 до 80 лет. А недавно начался резонансный судебный процесс по делу о гибели Софии, дочери всенародно любимого артиста Владимира Конкина. Она тоже занималась в спортцентре и, потеряв сознание, захлебнулась в бассейне. Почему же люди, независимо от возраста, находят свою смерть там, куда пришли укреплять здоровье?

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин

Большинство смертей в спортивных центрах Москвы происходит именно в бассейнах. И только 18-летний парень почувствовал себя плохо не в воде, а на ринге, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета столицы. Трагедия попала на видеокамеры, расположенные в клубе. Судя по этим кадрам, юноша занимался со спарринг-партнером и отрабатывал удары. Внезапно он потерял сознание и упал. Персонал немедленно вызвал скорую помощь, молодого человека доставили в больницу, но он скончался.

"Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сказали в пресс-службе следственного управления. - Но по предварительным данным, клиент фитнес-клуба скончался от сердечной недостаточности". Как выяснилось, сердечное заболевание у него было хроническим. "Одной из основных причин внезапных скоропостижных смертей, в том числе и в фитнес-клубах, является "внезапная сердечная смерть, - комментирует кардиолог с 16-летним стажем, кандидат медицинских наук Юлия Есипенко. - Это острое состояние, возникающее в момент, когда возникает несоответствие в потребности кислорода миокарда и нагрузкой, которая в данный момент присутствует".

Как результат - возникает острая аритмия или инфаркт. И если в этот момент не оказать квалифицированную медпомощь, то финал будет плачевным, комментирует эксперт. Почему же на высокоинтенсивный тренинг попадают люди с серьезными заболеваниями? Первая причина - далеко не во всех клубах потенциальных посетителей осматривает врач. Корреспондент "РГ" заглянул в несколько подобных заведений, и лишь в одном его пригласили на обследование.

Но и там никто не попросил результаты анализов или выписку из медкарты. Зато в проектах договоров с фитнес-клубами так или иначе звучит формулировка: клиент несет ответственность за последствия тренировок. "Действительно, такой пункт часто включается в соглашения с клиентом, - подтвердил адвокат Владимир Постанюк. - Дело в том, что потребителю сложно (я бы даже сказал, невозможно) повлиять на изменение договора. Обычно происходит так: либо подписываешь то, что дают, либо ищешь другое место для занятий". Вот и получается, что именно клиент обязан сообщать тренерскому составу о своих особенностях здоровья. "Раньше до тренировок допускали только со справкой о состоянии здоровья, сейчас таких требований нет, - объяснила "РГ" член Российского кардиологического общества Татьяна Чернушенко. - В клуб может прийти любой человек - и абсолютно здоровый, и с хроническими заболеваниями, о которых он даже не подозревает".

С одной стороны, это кажется невероятным. Есть потенциальный риск смерти, но никто не спрашивает врачебного разрешения. С другой - продолжает Татьяна Чернушенко - вычислить факторы внезапной смерти практически невозможно. Подстраховаться в этом случае нельзя, и врачебные бумаги тут не помощники. Другой вопрос - реакция персонала спортклубов на чрезвычайные ситуации. В большинстве случаев тренеры и инструкторы сразу бросаются на помощь. Но вот в случае с гибелью той же Софии Конкиной не все так однозначно. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в клубе, где занималась дочь артиста, в момент трагедии инструктора не оказалось на месте. Не было там и медкабинета, где можно провести реанимацию. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На скамье подсудимых оказалась владелица и руководитель клуба "Джамп" Анна Андрианова.

Но важно отметить, что во многих других аналогичных случаях даже своевременная реакция персонала не спасла клиентов. "Жизнеугрожающие аритмии могут возникнуть даже у молодых людей при физической нагрузке, если у них есть на то предпосылки - например, синдром удлиненного интервала QT на кардиограмме, - комментирует главврач сети клиник "МедиАрт" Кирилл Куликов. - У таких пациентов при чрезмерной физической нагрузке может возникнуть желудочковая тахикардия". Впрочем, полагает профессиональный спортсмен, основатель клуба Running Expert Александр Головин, наиболее высокий риск смерти в фитнес-клубах не у обывателей-новичков, а, скорее, у "продвинутых" посетителей.

"Один из известных мне случаев смерти в зале был на 100 процентов связан со злоупотреблением "фармой", - говорит Головин. - Молодой парень использовал инсулин, который тоже обладает анаболическими свойствами, не рассчитал с дозой и оказался в так называемой гипогликемической коме. Спасти его было можно, если знать, что происходит, но пока приехала скорая, пока они пытались разгадать ситуацию - стало поздно". Чтобы защитить себя от возможного смертельного исхода в фитнес-клубе, нужно в плановом порядке проходить диспансеризацию у терапевта или кардиолога, проводить стандартные обследования - измерение артериального давления, ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, считают опрошенные "РГ" эксперты. Кроме того, необходимо размещать в каждом зале автоматические дефибрилляторы.