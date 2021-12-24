В Ярославле открылся корпоративный университет для малого и среднего бизнеса

В Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) - вузе-участнике программы Минобрнауки "Приоритет 2030" - открылся корпоративный университет для малого и среднего предпринимательства.

Одно из стратегических направлений Демидовского университета - трудоустройство студентов. Поэтому так важно рассказать им об особенностях создания собственного предприятия и о работе в новых рыночных условиях.

- Для нас немаловажно, что те модули, которые мы опробуем при взаимодействии с сектором предпринимательства, станут в будущем частью образовательных программ университета, - подчеркнул ректор ЯрГУ Александр Русаков.

В запуске корпоративного университета помимо ЯрГУ приняли участие общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также центр управления регионом и правительство области.

- Проект позволит бизнес-сообществу учиться правильно работать с IT-технологиями. У нас сейчас весь бизнес практически из этого и состоит, - рассказал председатель регионального отделения "Опоры России" Григорий Лугузинский. - Это новые возможности, которые дают развитие и научному, и бизнес-сообществу.