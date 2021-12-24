В Московский зоопарк будут бесплатно пускать за подарки зверям

Московский зоопарк проводит акцию по сбору подарков для животных на Новый год. Акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет с 25 по 30 декабря.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного зоосада, новогоднее настроение должно быть не только у людей, но и у животных, птиц и других его обитателей. В этом помогут посетители.

"Эта акция ежегодная. Ее правила такие: посетитель приносит подарок для питомца зоопарка, и мы пропускаем его бесплатно. Но напомним, что в этом году у посетителей должны быть QR-коды" , - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Подарком могут быть мячи, игрушечные мышки, гантели и косточки из безопасных материалов. Все это можно купить в любом зоомагазине.

Для того чтобы бесплатно попасть в зоопарк, нужно прийти с 11 до 16 часов в пункт приема подарков, расположенный возле главного входа, передать презент, сфотографироваться с волонтерами и бесплатно пройти на территорию.